快訊／米塔陸警20:30發！暴風圈周一下午觸陸　「豪雨↑降雨強灌北台」

記者賴文萱／台北報導

輕颱米塔逼近台灣，氣象局持續發布海警，晚間8點半將發布陸警。其中，米塔預估今晚至明（30）日有機會轉中颱，周一最接近台灣時，將達強度巔峰。國家災害防救科技中心也根據氣象局資訊，示警強降雨、強陣風區，北部、宜蘭需留意豪雨發生，也不排除有大豪雨發生機率。

氣象預報員陳伊秀指出，目前米塔颱風位於台北東南方730公里，大致上以每小時22公里速度逼近台灣，暴風圈預估周一下午觸陸，若以目前路徑判斷，氣象局將於晚間8點30分發布米塔陸警，可能涵蓋地區包含南投、台中以北、宜蘭花蓮以及台東。

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▲氣象局簡正謝明昌說，米塔颱風北上過程會相當接近台灣陸地，北部、東北部地區首當其衝。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局簡正謝明昌進一步說明，米塔未來路徑會先以西北方向，約周一中午左右來到東部外海，周一傍晚到晚上會通過宜蘭近海北上，周二進入台灣北部海面後遠離，其中周一整天到周二清晨是颱風離台灣最近的時間點。今晚開始到明天，隨著颱風逐漸靠近，降雨將明顯增強，下雨熱區則集中在台灣東北部、北部以及花蓮北部，預估會有豪雨等級以上降雨。

▲米塔颱風預估強降雨區、強陣風區。（圖／國家災害防救科技中心提供）

國家災害防救科技中心根據氣象局資訊提供相關災害風險趨勢研判，颱風影響台灣階段如下：

強降雨區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、花蓮縣

強陣風區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、花蓮縣

▲塔米颱風強降雨區以大台北山區、宜蘭為主。（圖／中央氣象局）

以強度來看，由於米塔未來路徑的海溫高、風切小，未來移動到台灣附近時，有增強成中颱趨勢，暴風半徑也有從150公里擴大到200公里以上的趨勢。

▲周一是米塔颱風最接近台灣的時候，未來可能增強成中颱，將以巔峰之姿影響台灣。（圖／中央氣象局）

另外，米塔是否屬於典型秋颱將帶來共伴效應？謝明昌說，米塔在北上過程當中，會使得東北風增強，但並非典型秋颱共伴，北上之後西南風也不是很強，因此，單純是以颱風環流結構影響台灣地區。

氣象局也提醒，由於9月底至10月初適逢大潮，再加上北部、東北部地區會有明顯降雨，因此基隆北海岸以及東北部沿海低窪地區要慎防海水倒灌。

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