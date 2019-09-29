影／港警大規模拘捕示威者！　有印尼記者中彈倒地

▲警方開催淚彈驅離人群。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、蔡儀潔／香港、台北連線報導

香港示威者於今（29）日下午的「全球連線、共抗極權」遊行中，再度與警方發生衝突。下午5點左右，警方衝出夏愨道，拘捕示威者並制服多人，隨後於天橋下發射多枚橡膠子彈和催淚彈。另外在灣仔傳出，有印尼記者中彈，由醫護急救。

▲警方制服示威者。（圖／記者黃彥傑攝）

香港今（29）日發起「全球連線、共抗極權」遊行，目標由銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部。下午香港中西區爆發多起衝突，約至5點時分，有警察在灣仔天橋上發射催淚彈，並有速龍小隊推進，有示威者在收集轉頭。

▲水炮車噴射藍色水柱。（圖／記者黃彥傑攝）

另一邊的政府總部外，警方再出動水炮車射水，同時發射催淚彈，又於夏愨道衝出拘捕示威者，並制服多人，隨後在天橋附近發射橡膠子彈和催淚彈，重新佔據金鐘路面。期間有男子在金鐘倒地，未有反應，示威者退守至紅棉路、遠東金融中心外築防線。

▲警方再拘捕多人 。（圖／記者黃彥傑攝）

下午五點半時，太古廣場外的警方快速向前推進，拘捕超過10人，包括1名港中大學生，示威者亦快速撤退。立法會議員張超雄在金鐘詢問被捕者資料，警察用擴音器呼籲市民及記者離開路面。有防暴警察不斷高舉胡椒噴霧，催促記者返回行人路，又稱「press warning」、「first warning」、「second warning」。

▼被拘人士多是年輕人 。（圖／記者黃彥傑攝）

示威者一邊撤退，一邊將路邊雜物堆起來燃燒，阻止警方過來，灣仔修頓球場附近港鐵站、軒尼詩道近循道衞理大廈路面均被縱火。