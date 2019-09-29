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6歲女童手術開疝氣　術後竟變成大腿肌不足無法站立　

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▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）　▲新竹一名劉姓醫師幫6歲女童動疝氣手術後，意外造成女童右股神經受損、大腿肌不足，遭到檢察官依業務過失傷害罪嫌起訴。（示意圖／PEXELS）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名劉姓醫師幫6歲女童動疝氣手術後，意外造成女童右股神經受損、大腿肌不足，遭到檢察官依業務過失傷害罪嫌起訴。劉姓醫師雖自白，覺得女童股神經受損與手術有關，但並未承認有任何疏失，由於自白不能做為有罪的唯一證據，加上女童股神經受損的原因無法斷定就是該手術所引起，法院最終宣判劉姓醫師無罪。

東元醫院一名劉姓泌尿科醫師2015年間幫1名6歲女童進行修補右側腹股溝疝氣手術，但女童術後卻變成右側大腿肌力不足，步態異常，常不支倒地，無法走路。

女童雙親帶她轉往新竹台大醫院就診，才發現女童手術部位有硬塊，乃是術後組織反應及血腫，經測量女童右大腿也有萎縮情形，也無法判定是否成殘，仍需長期復健觀察。女童雙親認定劉姓醫生有重大醫療疏失提告，檢察官依業務過失傷害罪將他起訴。

劉姓醫師坦承為女童施行右側疝氣修補手術後，女童有右側大腿肌力不足、步態異常，不過否認有業務過失傷害行為。他辯稱手術時並未傷及女童的右側股神經，推測可能是手術過程中以電燒止血時的熱傳導所致。

法官根據醫事審議委員會鑑定，認為劉醫手術過程符合醫療常規，雖有台大新竹分院診斷證明證實，女童右側股神經受損與這次手術不無關連，難謂無疏失之嫌，但鑑定中並無具體指出構成疏失的行為是什麼、是哪個行為造成女童股神經受損，更無法判斷手術的環節出狀況，也無法判斷劉醫應遵守注意醫療義務，因為無法因此認定手術造成女童股神經受損。

另依台北榮總及衛福部醫事審議委員會鑑定，也無法排除手術以外的因素造成，加上劉醫雖自白覺得女童股神經受損與手術有關，但並未承認有任何疏失，而自白不能做為有罪的唯一證據，因此法官認，所有證據不能證明劉手術過程中，何時行為造成女童股神經受損，也無法判斷劉是否有犯無業務過失傷害，因此判劉姓醫師無罪。

★圖片為版權照片，由免費圖庫PEXELSU供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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