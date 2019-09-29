反送中「光頭警長」參加十一　不讓女兒讀香港學校「怕學示威者」

▲光頭警長抵達北京，受到大批陸媒記者包圍。（圖／翻攝陸媒）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警隊受邀到北京參加大陸「十一」國慶活動，代表的10名警員29日下午已抵達北京。其中，最受關注的就是被稱為「光頭警長」，在「反送中」衝突中「舉槍」的警員劉澤基，他表示，來到北京有兩個期望，一個是看大閱兵，另一個就是上長城。

劉澤基任職於香港警務處機動部隊，因為在「反送中」衝突中向示威者舉槍爆紅，被許多示威者痛恨。不過，另一方面，他卻也收獲到大批內地粉絲，並被陸媒以「硬漢」的正面形象報導，還受邀到北京參加「十一」活動。

▼光頭警長接受陸媒採訪。

劉澤基一抵達北京，隨即被大批陸媒記者包圍，他表示，能到北京感覺很興奮，而且跟來之前的想像有些不同，「北京的天氣比我想像的好。」他還提到，自己此次到北京有兩個期望，一個是觀賞國慶閱兵，看火箭、坦克；另一個則是上長城，因為這是他從小的夢想。

劉澤基之前就曾透露想爬長城，許多大陸網友都勸他不要去，因為假期的長城人潮過多，遊玩起來非常辛苦。為此，長城管理部門還特別聯絡到劉澤基，表示將開闢「綠色通道」，協助他實現夢想。

此外，劉澤基也在微博開設了帳號，目前粉絲已有50多萬人，他表示，爆紅之後，被許多反送中示威者「起底」，連兩個孩子的身份訊息都被公開，現在孩子除了上學，其他時間都只能待在家裡，「游泳、騎單車都取消了。」

劉澤基還說，出來搞事的都是學生，代表香港的教育出了很大的問題，他不希望自己的孩子在這種環境長大，所以想送他們回到祖國讀書，讓他們知道自己是中國人，「不能像香港一些年輕人那樣，沒有正確的價值觀，相當於『廢人』。」

▼光頭警長向示威者舉槍。