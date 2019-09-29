快訊／何韻詩遭潑紅漆後首現身！強硬回應：我們不可能屈服

▲929台港遊行，何韻詩受訪時突遭蒙面黑衣人潑紅油漆。（圖／記者范綱儀攝）

記者黃凱翊／綜合報導

929 台港大遊行活動今（29日）下午3時於立法院濟南路上登場，香港藝人何韻詩在接受媒體訪問時，忽然遭到後方頭戴面罩的不明人士對他潑紅色油漆，兩名嫌犯當場遭到逮捕，據悉其中一名嫌犯是統促黨自忠黨部主委胡志偉，何韻詩也在下午5時針對此事召開記者會回應，明確表示「我們不可能屈服」。

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▲何韻詩記者會上強調，不會因此屈服。（圖／記者李毓康攝）

何韻詩在記者會上表示，今天遭受到紅漆潑擊，是她首次當面遭受到這樣的抗議攻擊，但她強調，相比於她所受到的，有更多香港的學生們、社運人士們每天上街都會受到這樣的對待，她認為這些人的「紅色恐怖行為」，就是想讓他們「噤聲」，讓他們不敢再站出來，但何韻詩也強硬表示，「我們不可能屈服！」



何韻詩表示，因為這件事發生的非常的快，還須詢問律師的意見，了解台灣相關法律，才會決定是否提告，但「我們一定會去追究這件事」。她強調，追究並不是單純為了自己，而是對於這樣同樣不斷發生恐嚇的事情做出行動回應。

▲何韻詩在929台港大遊行活動前受訪時被潑紅漆。（圖／記者范綱儀攝）

出席記者會的無黨籍立委林昶佐發言時表示，對何韻詩潑漆的兩名嫌疑人已遭到逮捕，其中一名還是統促黨的幹部，對於親中人士一直以來的抗議手法，讓他懷疑這已經變成一種組織性犯罪。林昶佐認為，台灣人民對於不同立場的聲音，即便覺得刺耳也一直採取容忍包容的態度，但是對於這種行為(潑漆)不能寬待，認為今天是颱風來襲的前一天，風雨不斷，卻仍有10萬人走上街頭，相信晚上的集會將會有更多民眾站出來表達他們的聲音，「堅信我們的民主自由。」

▲立委林昶佐現身力挺何韻詩。（圖／記者李毓康攝）