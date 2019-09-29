米塔颱風逼近！中橫公路關原至洛韶段　29日夜間預警性封路

▲中橫公路慈恩路段因降雨導致上邊坡出現泥流夾雜零星碎石，加上受米塔颱風環流影響，29日夜間實施預警性封路管制。（圖／公路總局提供，資料示意照片）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局29日下午表示，台8線131k中橫公路慈恩路段28日傍晚降雨導致上邊坡出現泥流夾雜零星碎石，加上受米塔颱風環流影響，規劃台8線116k~153k（關原至洛韶）路段，於29日17時30分始實施夜間預警性封閉道路。30日上午視邊坡狀況再行調整管制措施。

公路總局表示，台8線131k中橫公路慈恩路段28日傍晚降雨導致上邊坡出現泥流夾雜零星碎石，公路單位考量米塔颱風環流逐漸近逼，參考氣象情資顯示，災害路段於29日夜間至30日清晨仍有高度降雨機率。

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因災害初期邊坡抗災性相對較低且狀況多變，難以預先掌控，又礙於入夜後天候及視線雙重影響，萬一發生狀況，無法及時有效阻絕，為確保用路人安全，公路總局宣布，29日17時30分實施夜間預警性封閉道路，封閉台8線116k~153k（關原至洛韶）路段，並於明日上午視邊坡狀況及颱風環流雨勢影響（含預報資訊），決定持續封閉道路或戒護管制通行。

公路總局呼籲，颱風、豪雨期間或災害、地震過後，應避免行駛山區道路；行車請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」並隨時注意收聽廣播訊息，以掌握最新路況。