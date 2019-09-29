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929「我在台南撐香港」遊行　上千民眾聚集守護台灣主自由

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記者林悅／台南報導

為表達力挺香港爭取自由民主，全球各地將於9月29日舉辦「929大遊行」，台南的香港人、民眾及公民團體29日下午發起「929我在台南撐香港」遊行，吸引上千民眾站出來一起對撐香港，守護台灣的民主自由。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「929我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南這場遊行是由台南香港關注組、台南新芽、台南社大、成大零貳社等團體共同發起，9月29日下午3時許在台南美術館二館旁（忠義路二段）集合，並繞行台文館及孔廟一圈。「台南香港關注組」希望大家929站出來，與全球民主國家一起抗極權，守護公義人權自由。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局表示，這場集會遊行活動已依集會遊行法，申請許可在案，活動將以適當警力負責維安，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」之原則，維護活動順利進行及保障社會秩序。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，由於香港反送中運動仍持續進行，這次聲援活動為合法申准之集會活動，絕不容許使用暴力妨害不同意見之表達，警方28日也特別呼籲民眾以和平、理性方式表達訴求。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場遊行活動，29日下午2時左右就開始集結人潮，主辦單位也在警方隔立的活動區搭舞台，許多在地樂團上台表演，透過音樂聲援香港。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳亭妃、林俊憲、郭國文、市議員陳怡珍、沈震東、李啟維、穎艾達利、蔡筱薇、林宜瑾等民代，基進黨、一邊一國、台聯及台南香港關注組、台南新芽、台南社大、成大零貳社…等團體都到場共襄盛舉。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許多民眾穿黑色上衣及黑色或深色褲子到場，並在報到區小額捐款，並領取主辦單位印製的「抗極權」、「我在台南撐香港」等標語及黃色布條，並綁在頭上或手臂，表達對香港反送中的支持。

在台南經營麵店的40歲葉小姐及30歲的平面設計師傅先生指出：「今日香港就是明日的台灣」，他們反對一國兩制及極權，所以才站出來支持香港對抗中國的訴求。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下午3時25分左右，在主辦單位帶領現場民眾高喊「光復香港、時代革命」、「五大訴求缺一不可」、「香港人加油、台灣人加油」等口號後，遊行隊伍正式出發，遶行孔廟文化園區，以實際行動表達對香港反送中的訴求之支持。

▲台南「929抗極權！我在台南撐香港」遊行，吸引近千民眾站出來一起對抗極權、撐香港，守護台灣的民主自由。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方另表示，鑒於全國各大專院校設置的「聲援反送中活動」連儂牆，之前發生衝突並遭破壞，台南市雖未發生校園衝突、破壞事件，惟市警局已主動與各大專院校建立聯繫窗口，籲請校方留意各類校內違法、違序案件，並依據《警察人員進入校園執法相關機制》之規定，隨時配合及協助校方維護校園安全。

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