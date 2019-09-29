　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 士林地檢署派遣10多名社會勞動人協助南港區九如公園改造專案 。（圖／記者劉昌松翻攝士林地檢署）

▲ 社會勞動服務創造社會三贏局面 。（圖／記者劉昌松翻攝士林地檢署）

記者吳銘峯／台北報導

我國刑罰中的微罪易服社會勞動服務，自2009年9月1日實施以來，至今已經超過10年。根據法務部統計，易服社會勞動服務若以最低工資計算，已經創造社會上近50億5千萬元的產值，又減緩監獄人滿為患、疏減國庫獄政5億元支出，便利受刑人更快復歸社會，可謂成功創造三贏局面。

我國刑法規定的刑罰種類，屬於體力勞動的包含「易服勞役」、「社會勞動」、「強制工作」及「義務勞務」等名詞，性質各不相同。「易服勞役」指因被判罰金刑的被告，若不能完全繳納罰金，可以在監所內的工場工作，抵繳罰金，但以每天1到3千元抵繳罰金。「強制工作」指因部分經濟犯罪（如詐欺）乃因被告不具有工作意願與習慣，故以強制其工作的方式，培養勞動賺錢的能力，以免再犯；由於工作內容包含修鐵路、馬路等苦差事，極其勞累，受刑人視為畏途。

「社會勞動」與「義務勞務」都是在監所外「為社會做事」，「義務勞務」乃檢察官於緩起訴時，依照被告情形所訂出不同的勞務項目，例如藝人陳喬恩酒駕後，檢方緩起訴之條件就是請她拍攝反毒宣導影片，此即義務勞務。

而「社會勞動」則是犯本刑五年以下、宣告6個月以下之輕罪，原本可易科罰金，或不適合易科罰金時，可向法院聲請改宣告罰金易服「社會勞動」以6小時折算1日來執行，不必入監，但仍可達矯正效果；根據法務部規定，社會勞動的內容包括清潔整理、居家照護、弱勢關懷、淨山淨灘、環境保護、生態巡守、社區巡守、農林漁牧業勞動、社會服務、文書處理、交通安全及其他各種無酬且符合公共利益的勞動或服務。

「社會勞動」在法務部保護司統計至2019年8月為止的的14萬9000人，大多為酒駕，勞動項目主要為掃街、清理環境工作。這批不用入監、正常生活的受刑人，提供超過4400萬小時的勞動服務，若依照基本工資計算，等於創造了50億4500餘萬元的產值；另以監所收容人每月2064元的收容費計算，也幫國庫省下超過5億元的經費，並舒解監獄人滿為患的問題、避免短期自由刑流弊，最後還能收矯正教化公用、幫助受刑人更快復歸社會。
 

ET快訊
米塔逼台「明天是否停班課」　北北基晚上9點宣布
他陷「美人計」遭真理褲妹誘惑　被砍殺25刀…手掌、腳筋都斷
快訊／米塔陸警20:30發！暴風圈周一下午觸陸
雪莉沒穿胸罩直播出事了　手一舉「左胸露出50秒」登熱搜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市東區死亡車禍！砂石車右轉疑「視線死角」輾斃單車婦

大白天闖空門...黑衣男戴半透明手套潛入！忠犬一見狂吠　他無視狂翻包包

桃消防前分隊長貪汙！為籌「贍養費＋小孩學費」…用假發票狂詐公款2萬多元

嫌行軍走太慢！他持鐵板凳猛砸同袍　嗆：今天打完還有下次

獨／驚悚砍殺25刀畫面曝光！他陷「美人計」遭砍斷右掌　真理褲妹淡定轉身

東門捷運站車廂1分鐘狂噴防狼噴霧！乘客嚇壞逃跑…男：被尾隨求自保

颱風來硬要划獨木舟出海...2小時後求救　海巡署長怒：救難人員也有家人

小琉球戲水發現大海龜！女驚喊：別碰到...他卻被控「抓來騎」　

打火英雄竟變攝狼！火車站被偷拍裙底尖聲驚叫 他狼狽落網眾人傻眼

微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

北市東區死亡車禍！砂石車右轉疑「視線死角」輾斃單車婦

大白天闖空門...黑衣男戴半透明手套潛入！忠犬一見狂吠　他無視狂翻包包

桃消防前分隊長貪汙！為籌「贍養費＋小孩學費」…用假發票狂詐公款2萬多元

嫌行軍走太慢！他持鐵板凳猛砸同袍　嗆：今天打完還有下次

獨／驚悚砍殺25刀畫面曝光！他陷「美人計」遭砍斷右掌　真理褲妹淡定轉身

東門捷運站車廂1分鐘狂噴防狼噴霧！乘客嚇壞逃跑…男：被尾隨求自保

颱風來硬要划獨木舟出海...2小時後求救　海巡署長怒：救難人員也有家人

小琉球戲水發現大海龜！女驚喊：別碰到...他卻被控「抓來騎」　

打火英雄竟變攝狼！火車站被偷拍裙底尖聲驚叫 他狼狽落網眾人傻眼

微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

中職／兄弟學會團隊為重　伯納：解約艾力克是關鍵

警政署長認證！2統促黨幹部潑漆何韻詩　全力追查幕後策劃教唆

米塔颱風來襲！　新竹市是否停班停課晚間10點前公布

搶票預備！蔡依林演唱會票價下週公布　台灣6場唱完「不加場」

馬英九幫韓國瑜站台「沒有問題」　馬辦：會全力輔選

2019年全球先生總決賽名次出爐！　韓國代表猛男歐巴奪冠

北市東區死亡車禍！砂石車右轉疑「視線死角」輾斃單車婦

姐手滑打翻飼料　「胖奇異狗」低頭吃一圈：幸福來的太突然

大陸吸收外資進世界第二　陸商務部長：外企貢獻20%稅收

12強／中華隊投手挑13人　不光參考投球數據

社會熱門新聞

員工倒地死　業者：她自己不休息

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性..

即／高捷副總賀新晨跑突倒地！送..

台女楊喬淇失蹤寮國　父哽咽：1..

只工作一天無預警被開除　超美聽..

三寶擊落BMW網紅車　車主哭哀..

包車遊墾丁！非法42移工全被逮

大一生自撞分隔島　送醫命危

22歲妞摩鐵嗨一下！他提槍挨告..

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0..

三重商旅熄燈遭砸、潑漆成廢墟

他中美人計赴宴爽吃燒肉　遭3煞..

非法移工包車玩墾丁　熱褲妹被抓..

更多熱門

相關新聞

車震遭控性侵　後因姨丈到車上拿水判無罪

桃園某工程公司鄭姓監工，與游姓同事的姪女小芊（化名）看對眼，2人趁著工作空檔在停車場的廂型車內車震。但小芊事後控告鄭男性侵，法院審理時，勘驗現場監視器，發現2人車震時，小芊的姨丈游男還到車上開車門取水，並與小芊對話，但小芊神色自若。法院因此認定2人情投意合，2度判鄭男無罪。可上訴。

《失智症事件簿　法庭交鋒錄》用法律守護失智病患

中和9死縱火案　更審首開家屬痛批

黑心吊白塊案　化工行負責人判刑定讞

董介白／石木欽案被操弄的第四權

關鍵字：

法律人權社會勞動服務微罪法務物收容人復歸社會經濟價值短期自由刑易科罰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

更多

最夯影音

更多

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面