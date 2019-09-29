微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

▲ 社會勞動服務創造社會三贏局面 。（圖／記者劉昌松翻攝士林地檢署）

記者吳銘峯／台北報導

我國刑罰中的微罪易服社會勞動服務，自2009年9月1日實施以來，至今已經超過10年。根據法務部統計，易服社會勞動服務若以最低工資計算，已經創造社會上近50億5千萬元的產值，又減緩監獄人滿為患、疏減國庫獄政5億元支出，便利受刑人更快復歸社會，可謂成功創造三贏局面。

我國刑法規定的刑罰種類，屬於體力勞動的包含「易服勞役」、「社會勞動」、「強制工作」及「義務勞務」等名詞，性質各不相同。「易服勞役」指因被判罰金刑的被告，若不能完全繳納罰金，可以在監所內的工場工作，抵繳罰金，但以每天1到3千元抵繳罰金。「強制工作」指因部分經濟犯罪（如詐欺）乃因被告不具有工作意願與習慣，故以強制其工作的方式，培養勞動賺錢的能力，以免再犯；由於工作內容包含修鐵路、馬路等苦差事，極其勞累，受刑人視為畏途。

「社會勞動」與「義務勞務」都是在監所外「為社會做事」，「義務勞務」乃檢察官於緩起訴時，依照被告情形所訂出不同的勞務項目，例如藝人陳喬恩酒駕後，檢方緩起訴之條件就是請她拍攝反毒宣導影片，此即義務勞務。

而「社會勞動」則是犯本刑五年以下、宣告6個月以下之輕罪，原本可易科罰金，或不適合易科罰金時，可向法院聲請改宣告罰金易服「社會勞動」以6小時折算1日來執行，不必入監，但仍可達矯正效果；根據法務部規定，社會勞動的內容包括清潔整理、居家照護、弱勢關懷、淨山淨灘、環境保護、生態巡守、社區巡守、農林漁牧業勞動、社會服務、文書處理、交通安全及其他各種無酬且符合公共利益的勞動或服務。

「社會勞動」在法務部保護司統計至2019年8月為止的的14萬9000人，大多為酒駕，勞動項目主要為掃街、清理環境工作。這批不用入監、正常生活的受刑人，提供超過4400萬小時的勞動服務，若依照基本工資計算，等於創造了50億4500餘萬元的產值；另以監所收容人每月2064元的收容費計算，也幫國庫省下超過5億元的經費，並舒解監獄人滿為患的問題、避免短期自由刑流弊，最後還能收矯正教化公用、幫助受刑人更快復歸社會。

