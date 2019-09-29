何韻詩遭潑紅漆　蔡英文斥：不要挑戰台灣民主法治

▲何韻詩被潑紅漆。（圖／記者范綱儀攝）



記者蔡文鈴／台北報導

聲援香港議題遊行29日在台北市街頭舉辦，香港歌手何韻詩到場力挺，卻被兩名不認同反送中的民眾當眾潑紅漆，警方當場逮捕兩名涉案男子。對此，總統蔡英文隨即在臉書發文斥責，「不要試圖挑戰台灣的民主法治，我們不會允許這樣的行為繼續在台灣發生。」

蔡英文強調，今天的遊行，蓄意的挑釁破壞、施行暴力的人，已經被警方逮捕，隨即要移送司法偵辦、依法嚴懲。請務必嚴肅看待我們守護台灣民主的意志與決心。

蔡英文說，「最近在台灣，陸續發生聲援香港的請願活動，受到中國籍人士暴力滋擾的情形，我要再次嚴正的說自由，不是從天而降，也並非理所當然。」

蔡英文強調，自由需要一代代人以生命爭取，也需要一代代人以決心守護，這條路，過去，我們辛苦走過；現在，我們並肩陪伴，就在今天，全世界20個國家45個城市，與香港人一起邁出腳步、走上街頭，為了香港的自由民主而行。每個人的心，都跟香港在一起。

蔡英文總統稍早在台中回應，警方已有所掌握，我們一定依法嚴辦，台灣是民主社會，但不容許這種行為，千萬不要挑戰台灣的民主法治。

據了解，涉案的兩位男子其中一位胡志偉，是統促黨自忠黨部主委，另一位是梁太富，洪門雙和堂強勢分會大哥，有組織犯罪前科。

▲929香港台灣大遊行。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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