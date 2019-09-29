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中火遭批「只增不減」、「火力全開」 台電：「與事實不符」

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▲▼中火擬新增2新燃煤機組，台中市政府開記者會提2大原則。（圖／台中市政府提供）

▲台電對於中火遭批評機組只增不減等，發新聞稿反擊。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

外界批評台中火力發電廠機組「只增不減」、「火力全開」，台電29日以「與事實不符」回應，台電澄清，中火10機組早已改為秋冬8部機，夏季9部機，空品不良時還主動降載及停機，何來火力全開？2部燃氣機組上線後，4部燃煤機組將轉備用，「以氣代媒」，這是兼顧問訂供電與環境保護的作法。

台電針對外界批評中火機組不減反增，火力全開沒有極限，29日發新聞稿澄清「與事實不符」，也抹滅台電兼顧穩定供電與環境保護的努力。

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台電表示，中火早已將10部機組運轉，調整為秋冬8部機、夏季9部機；空品不良時更主動「友善降載」及「環保停機」，何來火力全開之說？未來2部燃氣機組上缐後，4部燃煤機組將轉為備用，在「以氣代煤」及環保設備改善下，114年起空污排放總量與107年比較將可減少約62%至72%，減碳量可達58萬至218萬噸，具實質減排效益，又能讓電力調度有彈性，這是兼顧穩定供電與環境保護的做法。

台電認為，中火新增燃氣機組後，4部燃煤機組轉為救火隊備用，不會如部分人士所稱「備用」仍可能藉各種理由重新啟動。只有在「運轉中機組臨時故障、發生天然災害等因素造成系統備轉容量率偏低、影響供電安全時才會調度啟動」，即使運轉也是短時間，不會長期使用。

台電說，就像一家公司加入新的生力軍，平常人力（發電量）已足夠，就讓4位舊員工轉為以時薪計價的臨時工。平常不用付薪水，萬一發生「急單」短期需要人手時，他們可以立刻上來幫忙。台電不解，這四位臨時員工平時不會妨礙到別人，又可以發揮臨時救急的作用，為什麼就是容不下他們，一定要把他們趕走？

台電表示，穩定供電責無旁貸，減污減排「全力」而為，都是台電持續在做的事。平時透過降載減排與環保停機減污減排，調度過程皆於官網揭露，透明公開供全民檢視。目前更投資413億元積極進行中火1至10號機空污改善，其中1至4號機環保改善工程將先行於今年完成，剩下於2024年底前亦可陸續完成。

台電強調，未來藉由2部新燃氣機組上線，4部燃煤機組轉備用，擴大減污減排成效。這才是兼顧穩供與空品的雙贏策略，更能為國家人民帶來最大利益。

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