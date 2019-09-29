獨／驚悚砍殺25刀畫面曝光！他陷「美人計」遭砍斷右掌　真理褲妹淡定轉身

記者郭世賢／基隆報導

一名張姓男子日前和欣賞的女子外出吃燒肉，怎料走出餐廳之後，卻慘遭仇家葉姓男子派來的3少年惡煞拿刀圍剿，當場被狂砍25刀，被砍到鮮血直流，右手掌也幾乎整個被砍斷，僅剩下一層薄薄的皮黏著，畫面相當驚悚。

從畫面中可見，當時男子和一名穿著真理褲的女子一同走出燒肉店，怎料下秒卻遭到3名惡煞撲上圍剿，而女子見狀後隨即淡定轉身。此外，3名惡煞就像殺紅了眼一樣，撲上去對著張男猛砍了25刀，就算對方已經倒地不起，他們仍然沒有停止。

▲男子在燒肉店外遭砍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

幾人的紛爭疑似是來源於8月2日的一起行車糾紛，當時葉男遭人砍斷腳筋，右小腿、右手肘10公分撕裂傷，深及肌肉層及神經。經初步研判，葉男疑似是因為此案件才會心生不滿，對張男挾怨報復，但根據張父的說法，兒子當時並沒有動手。

▲事件起因疑似是8月發生的糾紛。

另外，張父也提到，「畫面中的人我兒子都認識，當時我兒子從燒肉店出來時，還想跟他們打招呼，結果卻莫名其妙被砍」而他也表示，「我不知道有沒有預謀，我看監視器，隔壁有個樓梯，左手邊樓梯藏兩個拿刀的，然後我兒子走出來後，就被打倒在在走廊，還被一直猛砍。」

▲男子遭砍傷倒地。

張父也提出質疑表示，「那個女孩子怎麼會知道？是不是有通風報信？我跟兒子分開不到一個小時，結果後來電話回來，他就在醫院了，我覺得對方有預謀成分在。」

對此，警方依照現場監視器畫面，循線找到3名行兇的惡煞，並依線索找出幕後指使者葉男，訊後將葉男、女性友人、3少年惡煞依殺人未遂罪送辦。另外，張男的手筋、腳筋都被砍斷，經過8個小時開刀後接回來，目前仍在加護病房觀察當中。

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