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反對「一國兩制」！國民黨不認同港府暴力：遊行乃支持民主自由之舉

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▲▼ 「929台港大遊行：撐港反極權」活動。（圖／記者李毓康攝）

▲「929台港大遊行：撐港反極權」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨29日表示，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論。國民黨堅決反對「一國兩制」，也堅決反對台灣獨立。

針對由民間發起之「九二九台港大遊行」，台灣民間與學生團體自發性聲援香港，此乃對於民主自由與人權表達支持之舉。國民黨對於香港反送中活動，始終企盼港府與民眾能夠理性溝通對談，大陸當局也應當協助港府盡速讓此事件和平落幕，早日恢復安定與秩序。

對於香港反送中爭議，國民黨堅定秉持四項立場：首先， 我們不樂見香港抗爭情事不可收拾，香港是一個有法治基礎的社會，希望香港各界以理性溝通代替暴力相向。

其次，國民黨強調，不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾。港府當局應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重對立。

再者，國民黨表示，希望港府與大陸當局盡快建立與抗爭者的溝通管道，讓爭議和平落幕，早日恢復香港的安定與秩序，才有助於香港金融市場與觀光旅遊的正面發展。

最後，國民黨認為，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論。國民黨堅決反對「一國兩制」，也堅決反對台灣獨立，我們堅守「一中各表」的「九二共識」。

國民黨強調，希望民進黨政府不要基於選舉利益考量，一再地操弄香港反送中議題，並且不斷地以香港情勢或「今日香港、明日台灣」等標語恫嚇民眾，打恐中、仇中牌，藉以升高兩岸緊張情緒，順遂其獲得選舉利益之謀。國民黨也呼籲民進黨政府在所謂的撐香港之際，反躬自省，「國安五法」以及所謂的打假訊息對於民眾言論自由的箝制。

▼ 「929台港大遊行：撐港反極權」活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 「929台港大遊行：撐港反極權」活動。（圖／記者李毓康攝）

▲香港929遊行現場，許多示威者參與，並拿著各國國旗揮舞。（圖／記者黃彥傑攝）

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