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颱風來硬要划獨木舟出海...2小時後求救　海巡署長怒：救難人員也有家人

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▲今天海巡署長陳國恩罕見在臉書呼籲民眾颱風天莫出海，感性表示救難人員也有家人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署長陳國恩罕見在臉書呼籲民眾颱風天莫出海，感性表示：救難人員也有家人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

澎湖海巡隊9月28日中午12時42分接獲民眾求救通報，有3名遊客在東吉附近海域駕駛2艘獨木舟，因海面風大流強無法划回岸上，請求派艇前往搜救，該隊接獲通報立即派遣線上巡防艇PP-5031緊急前往搜尋。對此海巡署長陳國恩29日罕見臉書感性呼籲替基層發聲：「澎湖有3位旅客，準備划獨木舟前往東吉嶼，被告知海象不佳不建議出海的情況下，他們仍執意這麼做。」「你知道嗎？每一位救難人員也有家人。」

▲遊客颱風天執意划獨木舟出海引發海巡署長陳國恩感慨。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遊客颱風天執意划獨木舟出海引發海巡署長陳國恩感慨。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署表示：昨天海巡艇於13時13分抵達通報海域開始搜尋，經過30分鐘搜尋，於東吉南方3浬發現2艘獨木舟和3人，隨即以繩圈將3人及2艘獨木舟安全救起， 由國家警察隊派船接至東吉港安置。

▲遊客颱風天執意划獨木舟出海引發海巡署長陳國恩感慨。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署長陳國恩罕見在臉書呼籲民眾颱風天莫出海，感性表示救難人員也有家人。（圖／記者張君豪翻攝）

另PP-5031艇救援過程中，因海象惡劣，艇上24V電力跳脫造成航儀失效，於淺礁區打到不明物體造成舵艙進水，目前由PP-10038艇拖回港區，損壞情形將進一步勘查待修。

由於當時正值米塔颱風來襲，不禁讓海巡署長陳國恩感嘆：「颱風天還真的有人去泛舟！」雖然出海前海巡人員不斷勸阻，但遊客執意出海，2小時後便遭遇遭大浪吞噬的險境。

海巡署長陳國恩說：「米塔颱風」在今天早上發布海上警報了，我們真的要請大家幫忙，颱風天千萬不要再到海邊做任何娛樂活動，包括觀浪。或許天氣一時看起來還好，但海象瞬息萬變，也許前一秒還在划船、踩水、觀浪，下一秒你已經被捲入海底。」

陳國恩也藉此幫海巡基層救難人員說出心裡話：「穿上制服，固然代表我們的一份責任，但不等於我們有著與天災抗衡的能力，每一次救援任務都隱藏著無比風險，尤其是在海上。」「每一位救難人員也有家人」

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