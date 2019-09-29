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爸喝喜酒醉倒路邊！　隔早玩手機發現「4歲女兒不見」：不小心的

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▲一名黃姓父親喝醉了，4歲女童走失了也不曉得。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲一名黃姓父親喝醉了，4歲女童走失了也不曉得。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

廣西南寧一名黃姓男子25日帶著女兒去參加喜酒，沒想到卻喝得太多，不勝酒力醉倒路邊，女兒因為害怕自行亂走，最後也迷路了，慌張的在路邊草叢大哭，而爸爸直到隔天睡醒才發現女兒不見。

根據《澎湃新聞》報導，廣西南寧新江派出所26日凌晨獲報，一名小女孩摔倒在路邊草叢。民警於凌晨3時許趕到現場發現，女孩穿著單薄，身體不斷顫抖，還害怕得不斷哇哇大哭。

雖然民警試圖詢問家裡狀況，但女孩無法說明自己的地址、父母名字或是聯絡方式，只好先將小孩帶回派出所安置。但一抵達值班室，女孩就害怕地大哭，值班員警紛紛化身奶爸，有人負責鋪床，有人幫忙洗臉、準備食物，有人陪玩。

▲一名黃姓父親喝醉了，4歲女童走失了也不曉得。（圖／翻攝自澎湃新聞）

警察也用手機拍照，發到微信朋友圈上，將女孩的照片、特徵都放上去，希望可以把消息擴散，讓女孩的親人來認領。到了26日早上7時許，一名男子匆匆忙忙奔進派出所中。

經過調查後得知，女孩的爸爸姓黃，9月25日帶著女兒從10幾公里外到村中喝喜酒，但不小心喝多了，醉倒在路邊一個偏僻角落睡著了，4歲的小女兒因為害怕自己四處遊走，他酒醒後發現女兒不見了，看朋友圈時才發現已經被送到派出所。經過警察批評教育，目前孩子已由父親帶回。

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