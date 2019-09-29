　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

鴻海威州建廠進度首度大公開　8分鐘影片親眼目睹施工現場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下富士康近日發布一則影片，長達8分39秒的內容是由威州面板廠承包商吉爾班建築高級副總裁亞當·杰倫（Adam Jelen）邀請威州拉辛郡（Racine）當地人杜斯坦·巴爾科姆（Dustan Balkcom），親眼目睹富士康近100萬平方英尺的建廠進度。

▲鴻海威州建廠進度首度大公開　8分鐘影片親眼目睹施工現場。（圖／翻攝鴻海影片）

▲鴻海威州廠施工現場。（圖／翻攝鴻海影片）

請繼續往下閱讀...

鴻海威州投資案從2017年宣布啟動設廠，並到2018年動工至今，不斷有中斷停工的各種傳聞，雖然富士康每每出來闢謠，但都比不上親眼目睹來得真實，因此近日富士康就發布一則影片，由吉爾班建築高級副總裁亞當·杰倫帶領拉辛郡當地人一睹威州廠施工現場。

▲鴻海威州建廠進度首度大公開　8分鐘影片親眼目睹施工現場。（圖／翻攝鴻海影片）

▲鴻海威州廠承包商吉爾班建築高級副總裁亞當·杰倫與威州拉辛郡當地人杜斯坦·巴爾科姆。（圖／翻攝鴻海影片）

鴻海今年6月中旬就宣布啟動地基興建和混凝土灌漿作業，並預計未來幾個月的時間，將會有數千台卡車灌注6萬5000立方碼的混凝土，因此從影片畫面中可以看到威州廠的地基正如火如荼展開建設，並由亞當·杰倫一一解說現場的進度規劃。

▲鴻海威州建廠進度首度大公開　8分鐘影片親眼目睹施工現場。（圖／翻攝鴻海影片）

▲鴻海威州廠現場施工狀況。（圖／翻攝鴻海影片）

鴻海威州廠主要以100萬平方英呎的6代線面板廠為基礎，除了原先在威谷科技園區規劃多功能大樓、電力變電站與六代面板廠之外，日前宣布再將智慧製造中心和高速運算資料中心加入規劃，並預計將在明年5月落成啟用，年底開始量產，預計為當地創造1.3萬個工作機會。
 

ET快訊
快訊／何韻詩突遭潑紅漆！警速逮年約50多歲2嫌犯
米塔颱風假有望？吳德榮曝關鍵：這天晚上最接近
影／雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」！2少年噴飛當場摔死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鴻海威州建廠進度首度大公開　8分鐘影片親眼目睹施工現場

影／加油稍等！油價終止連2漲　國內汽、柴油明起調降0.2元及0.5元

半導體產業回春！費半今年來漲逾3成　投信估明年半導體營收成長可望負轉正

土銀若申設分支機構　資本缺口估最高達260億...盈餘不繳庫緩不濟急

別傻傻刷了！週年慶刷卡　銀行不告訴你的5大陷阱大揭密

閃靈刷手注意　百貨週年慶來啦！兆豐銀祭神回饋　最高3.5%

顧立雄運用律師心法帶領金管會　擺脫路人甲質疑

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲　少子化年代不一定要買房

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感　與業界保持「一個手臂的距離」

顧立雄專訪／金管會2020四大重點　純網銀建立「即時監理系統」、整併電子支付與電子票證都在其中！

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

鴻海威州建廠進度首度大公開　8分鐘影片親眼目睹施工現場

影／加油稍等！油價終止連2漲　國內汽、柴油明起調降0.2元及0.5元

半導體產業回春！費半今年來漲逾3成　投信估明年半導體營收成長可望負轉正

土銀若申設分支機構　資本缺口估最高達260億...盈餘不繳庫緩不濟急

別傻傻刷了！週年慶刷卡　銀行不告訴你的5大陷阱大揭密

閃靈刷手注意　百貨週年慶來啦！兆豐銀祭神回饋　最高3.5%

顧立雄運用律師心法帶領金管會　擺脫路人甲質疑

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲　少子化年代不一定要買房

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感　與業界保持「一個手臂的距離」

顧立雄專訪／金管會2020四大重點　純網銀建立「即時監理系統」、整併電子支付與電子票證都在其中！

何韻詩被2男潑漆！　徐國勇：不容許以暴力妨害他人表達意見

小琉球戲水發現大海龜！女驚喊：別碰到...他卻被控「抓來騎」　

何韻詩遭潑紅漆　蔡英文斥：不要挑戰台灣民主法治

打火英雄竟變攝狼！火車站被偷拍裙底尖聲驚叫 他狼狽落網眾人傻眼

中職／羅里奇腰部緊繃換人　吳承諭代班設定用球數

微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

雙十連假爽玩小琉球總攻略！必玩全台唯一「水上自行車」

中火遭批「只增不減」、「火力全開」 台電：「與事實不符」

示威者朝港府總部「投擲汽油彈」　水炮車出動噴藍色水柱

高捷公司副總賀新28日墾丁晨跑　疑心肌梗塞倒地送醫不治

財經熱門新聞

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部..

百貨週年慶刷卡　5大陷阱大揭密

土銀資本缺口　最高達260億元

顧立雄帶領金管會有撇步　擺脫路..

顧立雄專訪／金管會2020四大..

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融..

百貨週年慶　銀行祭高回饋吸睛

5、6月期千萬中獎發票　8張未..

加油稍等！油價終止連2漲　國內..

美國液化天然氣船來台了！中油：..

夜市券好康再加碼！經部：第二波..

iPhone明年掰了瀏海？地表..

高通恢復對華為供貨...台廠轉..

玉山卡友獨享五月天跨年演唱會優..

更多熱門

相關新聞

郭台銘鬆口轉戰立法院　粉絲掉淚

鴻海創辦人郭台銘28日在台北三創生活園區舉辦感恩會，這也是郭董在宣布不參選總統後的首度公開現身，才走上台就有粉絲大喊「郭台銘加油」、「相信郭台銘，台灣一定贏」希望他投入總統選戰，許多粉絲一度激動落淚，更有幕僚在台上高喊「經濟選民、知識選民不會投韓，常識選民也不會投他。」

台股收盤下跌42點失守5日線　三大法人共賣超13.43億元

日本白色家電最後產線停工　夏普：核心技術仍為「日本製」

電子三雄齊漲　台股開盤上漲32點站上10,900點

大立光、台積電撐盤、被動元件族群旺　台股收盤小跌1.7點

關鍵字：

鴻海富士康威斯康辛州

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

更多

最夯影音

更多

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面