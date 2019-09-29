鴻海威州建廠進度首度大公開　8分鐘影片親眼目睹施工現場

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下富士康近日發布一則影片，長達8分39秒的內容是由威州面板廠承包商吉爾班建築高級副總裁亞當·杰倫（Adam Jelen）邀請威州拉辛郡（Racine）當地人杜斯坦·巴爾科姆（Dustan Balkcom），親眼目睹富士康近100萬平方英尺的建廠進度。

▲鴻海威州廠施工現場。（圖／翻攝鴻海影片）

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鴻海威州投資案從2017年宣布啟動設廠，並到2018年動工至今，不斷有中斷停工的各種傳聞，雖然富士康每每出來闢謠，但都比不上親眼目睹來得真實，因此近日富士康就發布一則影片，由吉爾班建築高級副總裁亞當·杰倫帶領拉辛郡當地人一睹威州廠施工現場。

▲鴻海威州廠承包商吉爾班建築高級副總裁亞當·杰倫與威州拉辛郡當地人杜斯坦·巴爾科姆。（圖／翻攝鴻海影片）

鴻海今年6月中旬就宣布啟動地基興建和混凝土灌漿作業，並預計未來幾個月的時間，將會有數千台卡車灌注6萬5000立方碼的混凝土，因此從影片畫面中可以看到威州廠的地基正如火如荼展開建設，並由亞當·杰倫一一解說現場的進度規劃。

▲鴻海威州廠現場施工狀況。（圖／翻攝鴻海影片）

鴻海威州廠主要以100萬平方英呎的6代線面板廠為基礎，除了原先在威谷科技園區規劃多功能大樓、電力變電站與六代面板廠之外，日前宣布再將智慧製造中心和高速運算資料中心加入規劃，並預計將在明年5月落成啟用，年底開始量產，預計為當地創造1.3萬個工作機會。

