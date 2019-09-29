吳敦義樂意與郭台銘見面　蔡沁瑜：不排斥　但近期內比較困難

▲吳敦義、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、呂佳賢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席吳敦義29日受訪時，被問到是否願意跟鴻海集團創辦人郭台銘碰面，表示「有適當的時間，我很樂意」。對此，郭台銘核心幕僚蔡沁瑜回應「不排斥」，但她也提到最近幕僚正籌備第二場感恩之旅，而郭台銘也正為成立學院網羅人才，「近期內要舉行吳郭會可能比較困難。」

對於吳敦義表示「樂意與郭台銘見面」，更曾提及藍委也需要郭台銘關心。蔡沁瑜笑說，自從郭台銘退黨後，感覺他變得「人見人愛」，而郭台銘的態度很清楚，無論什麼顏色，只要理念一致，或願意一起在國會推動0到6歲國家養等政策，他都樂意輔選和站台，「不限於只有國民黨。」

蔡沁瑜認為，郭台銘現在沒有黨籍的束縛，身份、角色都和過去不同，因此現在跟任何人見面的政治意涵也少很多，對於吳郭會「不排斥」，但會傾向以老朋友的身份見面聊聊天，「兩人聊聊國際局勢、台灣未來的發展等，或者也可以向吳主席提建議，希望未來能提出哪些政策。」

蔡沁瑜表示，如果雙方都有意願，接下來就要討論形式上是私下見面還是公開會面，並強調，當然不只吳敦義，包括親民黨主席宋楚瑜、新黨主席郁慕明等，他們都不會排斥跟政壇上的大咖請益。

但蔡沁瑜也強調，由於才剛舉辦完感恩之旅的台北場，還有一些活動流程需要再做調整，「幕僚群會先以籌備第二場感恩之旅為主，目前正在協調場地，預計10月中下旬舉辦」，另外，郭台銘最近也正為「郭台銘學院」的成立積極網羅人才，「近期內要舉行吳郭會可能比較困難。」