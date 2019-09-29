快訊／何韻詩參加929台港遊行　突遭潑紅漆「警抓到2人」

▲929港台大遊行，何韻詩受訪遭不明人士潑漆。（圖／記者范綱儀攝）

記者張君豪／台北報導

今天下午台北市進行的支援929香港台灣反送中大遊行，香港歌手何韻詩也到場聲援、被兩名不認同反送中的民眾當眾潑漆！台北市警方為因應這場遊行早已派大批人馬在場戒備，轄區中正一警方在這場突發意外發生約兩分鐘內迅速逮捕涉案的現年約50多歲的胡姓、梁姓男子，警方強調目前涉案人已帶回偵辦、並強調會嚴懲侵害他人權利的不法暴力。

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