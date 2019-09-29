出席消防產業後援會　蔡英文：持續推動居住安全都市更新

▲蔡總統出席消防產業後援會，尋求支持連任。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文29日下午出席消防防災產業後援會時表示，做好防災就是防患於未來，政府不但會持續推動居住安全、都市更新和危老住宅改建等工作，更重要的是人民也要選對團隊的領導人，她希望大家再給她4年時間，繼續延續民主自由的生活方式，全力顧好台灣。

▲內政部長徐國勇指政府將編列數十億元汰換老舊消防器材。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統下午在台中市出席3場連任後援會，包括消防防災產業後援會、工業區後援會和牙醫後援會，立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇等人陪同出席。

▲立法院長蘇嘉全希望消防人員和器材備而不用。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統說，在場各位都是在防災產業第一線打拼的朋友，不論是引進國際災防技術，或是研發、生產等，都非常有貢獻，而且也感謝大家提供5大建議，包括人員專精、設備有效、災防智能化、建築再生、產業國際化，災防最重要的就是防患未來，從3年多來的努力，證實執政團隊是有經驗、有效率的，她保證，只要再給團隊4年，一定能再做很多事情，台灣一定脫胎換骨。

▲蔡總統連任消防產業後援會成立。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統接著舉台商和外商投資金額高達6千1百億元、老人長照、托育托嬰、都市更新、危老住宅改建等持續進行的社會福利，在國家安全方面，包括國機國造、國艦國造和潛水艦等計劃，這些執政方向都是真正能照顧到人民，讓國家朝更安全的方向發展。

蔡總統除了拜託大家多多宣傳政府政績之外，對於假消息也能事先查證，查證完再幫忙澄清，不要被錯誤訊息誤導，造成政績受到扭曲、造假和抹黑，這作法就是在保護台灣，台灣現在面臨的外在壓力確實很大，所以人民團結很重要，不論是台灣派還是中華民國派，是中生代、新生代還是年紀大一點的，只要為台灣，就要團結在一起。

今天下午全球有40多個城市同步聲援香港運動，她說，台灣的民主從來都不是從天而降，過去台灣也經歷過非常艱辛的過程，如今台灣民主自由的生活方式，不能夠被破壞，而且要世世代代延續下去，她呼籲大家一起拼勝選、拼國會過半，共同打造一個更好的台灣。