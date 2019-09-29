　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小琉球遊客疑「腳踩+手壓海龜」...海巡找到人了！屬實將重罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署第五岸巡隊通知疑腳踩、手壓海龜遊客到案說明，如違反野保法將送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署第五岸巡隊通知疑腳踩、手壓海龜遊客到案說明，如違反野保法將送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有3名遊客到屏東縣小琉球龍蝦洞戲水，其中有人疑似腳踩又手壓海龜情事，全程被民眾拍下29日po上網，海巡署第五岸巡隊發現，已連絡相關當事人到案說明，如確有違反野生動物保育法，將依法偵辦辦。

▲海巡署第五岸巡隊通知疑腳踩、手壓海龜遊客到案說明，如違反野保法將送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡人員進行調查。

網友說，28日下午，他們到小琉球龍蝦洞玩，發現礁石出現一隻大海龜，現場有其他3名年輕的男生在玩水，其中一人說「我踩到了」，且手還指著水裡，疑似就是踩到海龜，接著踩到海龜的那個人，把腳移開讓後方戴眼鏡的朋友繼續用手壓著疑似海龜，全程被他們拍了下來。

網友又說，當時他們還大聲提醒前面的男生不要碰到他們原本在注意的那隻海龜，並未注意到他們還壓著另一隻海龜，等回去看到影片，愈想越生氣與難過，就將影片po上網，網友也轉傳到海巡署長室等檢舉。

轄區第五岸巡隊小琉球安檢所於29日上午10時許，發現民眾網路社群發布於小琉球龍蝦洞疑似有遊客騷擾海龜後，立即動員所內同仁全力追查，並於島上發現疑似騷擾海龜3名男子，並通知當事人至小琉球安檢所說明原委，以釐清影片真相，後續將蒐整相關事證，倘有違反野生動物保育法第18條規定，則依法實施偵辦。

第五岸巡隊人員說，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者將可由主管機關處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。呼籲遊客到小琉球遊玩，進行各類水中遊憩活動時，如遇野生動物應把握「不接觸、不干擾、不餵食」之三不原則；如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

ET快訊
快訊／何韻詩突遭潑紅漆！警速逮年約50多歲2嫌犯
米塔颱風假有望？吳德榮曝關鍵：這天晚上最接近
影／雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」！2少年噴飛當場摔死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打火英雄竟變攝狼！火車站被偷拍裙底尖聲驚叫 他狼狽落網眾人傻眼

微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

高捷公司副總賀新28日墾丁晨跑　疑心肌梗塞倒地送醫不治

小琉球遊客疑「腳踩+手壓海龜」...海巡找到人了！屬實將重罰

大白天闖空門...黑衣男戴半透明手套潛入！忠犬一見狂吠　他無視狂翻包包

網傳板橋出現「神力女」強抱4小孩　警查無犯罪證據...籲：隨時注意

快訊／何韻詩參加929台港遊行　突遭潑紅漆「警抓到2人」

持螺絲起子撬車門行竊　才動手秒被抓…誆警：幫舅舅拿東西啦！

不甘心被拗「半套變全套」…奧客爽完還搶她5500元！辯「惡作劇」判刑9月

疑打火機爆炸自燃！廂型車瞬成大火球　駕駛驚逃衝200m求救

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

打火英雄竟變攝狼！火車站被偷拍裙底尖聲驚叫 他狼狽落網眾人傻眼

微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

高捷公司副總賀新28日墾丁晨跑　疑心肌梗塞倒地送醫不治

小琉球遊客疑「腳踩+手壓海龜」...海巡找到人了！屬實將重罰

大白天闖空門...黑衣男戴半透明手套潛入！忠犬一見狂吠　他無視狂翻包包

網傳板橋出現「神力女」強抱4小孩　警查無犯罪證據...籲：隨時注意

快訊／何韻詩參加929台港遊行　突遭潑紅漆「警抓到2人」

持螺絲起子撬車門行竊　才動手秒被抓…誆警：幫舅舅拿東西啦！

不甘心被拗「半套變全套」…奧客爽完還搶她5500元！辯「惡作劇」判刑9月

疑打火機爆炸自燃！廂型車瞬成大火球　駕駛驚逃衝200m求救

蔡英文斥責潑紅漆　「不要挑戰台灣民主法治」

打火英雄竟變攝狼！火車站被偷拍裙底尖聲驚叫 他狼狽落網眾人傻眼

中職／羅里奇腰部緊繃換人　吳承諭代班設定用球數

微罪易服社會勞動　創造55億經濟價值社會三贏局面！

雙十連假爽玩小琉球總攻略！必玩全台唯一「水上自行車」

中火遭批「只增不減」、「火力全開」 台電：「與事實不符」

示威者朝港府總部「投擲汽油彈」　水炮車出動噴藍色水柱

高捷公司副總賀新28日墾丁晨跑　疑心肌梗塞倒地送醫不治

吸尾巴被打擾！懵臉喵吐舌「狗喝水」　千人笑瘋：壞掉了

米塔颱風逼近　北市20時河濱車輛「只出不進」、30日關水門

社會熱門新聞

員工倒地死　業者：她自己不休息

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性..

即／高捷副總賀新晨跑突倒地！送..

台女楊喬淇失蹤寮國　父哽咽：1..

三寶擊落BMW網紅車　車主哭哀..

只工作一天無預警被開除　超美聽..

包車遊墾丁！非法42移工全被逮

大一生自撞分隔島　送醫命危

22歲妞摩鐵嗨一下！他提槍挨告..

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0..

三重商旅熄燈遭砸、潑漆成廢墟

非法移工包車玩墾丁　熱褲妹被抓..

他中美人計赴宴爽吃燒肉　遭3煞..

更多熱門

相關新聞

海龜胃塞滿塑膠袋　海巡署長：誰害死牠

粉專「海巡署長室 Coast Guard」於27日po出一則貼文，文章一開頭就寫下一句「是誰害死了這隻海龜？」，配圖則是一位海巡人員發現一隻死亡的海龜。事後海龜進行解剖時發現，胃裡面塞了好幾個塑膠帶。

小琉球發現大海龜！他被控「抓來騎」　

小琉球五爪貝遭盜採 小島剩什麼？

台南安平發現誤食魚鉤受困綠蠵龜

小琉球遊艇觸礁8受困1受傷　海巡怒海救援

關鍵字：

遊客小琉球龍蝦洞戲水海龜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

更多

最夯影音

更多

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面