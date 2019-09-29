網傳板橋出現「神力女」強抱4小孩　警查無犯罪證據...籲：隨時注意

▲婦人疑強抱小孩，警方獲報將她帶回，但查無犯罪證據將她釋回 。（圖／翻攝自民眾臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區有民眾指稱，朋友的2歲女兒坐在嬰兒車，在板橋後站附近遇到一名婦人，企圖強行要抱走嬰孩，幸好有繫上安全帶，才沒被得逞，力氣大到連推車都拉起，隨後婦人街上隨機抱小孩恐怖行徑，被民眾在網路流傳，警方隨後獲報將婦人帶回偵訊，發現她患有精神疾病，但無犯罪事實證據，訊後由家屬帶回。

▼民眾網路呼籲小心 。（圖／翻攝自民眾臉書，下同）

有民眾在臉書不公開社團「我是板橋人」貼文，指稱25日3時許，朋友推嬰兒車載著2歲女兒，行經板橋後站附近的介壽公園，遇到一名婦人要強行抱走嬰兒車內嬰孩，所幸當時有繫上安全帶，才沒被得逞。

這個駭人訊息在私人LINE群組傳開，還有人說當天婦人搶了4個小孩，而且力氣相當大，連推車都拉起來，目測年約50-60歲，要板橋區民眾要當心身邊小孩。

警方獲報到場，發現41歲的婦人在現場徘徊，疑精神異常自言自語，但未發現有搶小孩狀況，隨即將她帶回派出所偵訊。婦人前夫向警方表示，前妻因病有時行為舉止無法控制。由於婦人沒有犯罪事實，訊後由家屬領回。警方呼籲民眾，在街上要隨時注意周遭可疑人士，如遇到緊急狀況請立即撥打110求助。

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