剛換iPhone 11才兩天想賣了　他怨難用「點出4大缺點」：比不上小米！

▲左為iPhone 11，右為iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃君瀚／綜合報導

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蘋果9月推出iPhone 11系列新手機，在全世界掀起了換機熱潮，台灣買氣一樣旺。不過近日就有網友發文，他從小米9T Pro換成最新iPhone才2天，就明顯感到不習慣，於是列出了4項缺點，且2機價差極大，「iPhone使用2天就想賣掉」！

網友日前在PTT發文，表示這是第一次使用iPhone，感想其實很簡單，用一句話就能概括，「除了信仰以外真的是無話可說」。他解釋，剛好前些日子有用過2星期小米旗艦機9T Pro，價格不到1萬5千元，這次就拿來和iPhone 11比一比。

遊戲體驗方面，他有在玩《絕地求生M》（PUBG MOBILE），iPhone 11到手之後打了約2個小時，基本上用起來和小米感覺不出差異。螢幕體驗上，小米9T Pro用的是真全面螢幕，反觀蘋果有一塊明顯的瀏海「超煩」。再來是桌面收納，小米和所有安卓（Android）陣營一樣，可以高自由度的自訂，蘋果則各種麻煩、不直覺，「就是丟幾個固定櫃子給你放東西，安卓則是可以自己放喜歡的櫃子。」

▲小米9T Pro採用彈出式自拍鏡頭，藉此達到真全螢幕的效果 。（圖／記者邱倢芯攝）

他接著抱怨，iPhone的網路收訊很不怎麼樣，同樣地點小米滿格，放1080p影片跑得順暢還能自由跳時間看，反觀iPhone 11訊號常只有一格。電量方面，他用這2天感覺和小米在伯仲之間。最後是手機效能，小米9T Pro有著8G Ram，切換背景程式、多工處理時app幾乎都不會被關閉，但iPhone就不時被清程式，點了還要等重啟，「這個煩死了，不是說哀鳳4G等同安卓8G？」

文章貼出後，網友意見兩極，一派人認為iPhone本來就沒這麼厲害，「只要用過這兩種系統就知道差別，還是安卓舒服」、「蘋果的注音中文輸入很不人性化」、「什麼年代還在瀏海真心笑死」、「現在用手機都講究生態，用得慣沒跳系統的必要」、「也是用了一次iPhone就賣掉」、「以前聽說蘋果記憶體控管很好，買iPad才發現狂殺後台。」

不過也有另一派人反駁，直指發文者太主觀，評論2機有失偏頗，「我也是兩個系統用，iPhone順手」、「你說小米滿格唉鳳一格？怎麼覺得有點唬爛」、「哪有什麼安卓比較直覺的情況，不就是只是習慣安卓罷了」、「安卓2年就不行了」、「坐等你1年後後悔......用久了慢慢會有差距的。」

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