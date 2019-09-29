　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

剛換iPhone 11才兩天想賣了　他怨難用「點出4大缺點」：比不上小米！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲左為iPhone 11，右為iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃君瀚／綜合報導

請繼續往下閱讀...

蘋果9月推出iPhone 11系列新手機，在全世界掀起了換機熱潮，台灣買氣一樣旺。不過近日就有網友發文，他從小米9T Pro換成最新iPhone才2天，就明顯感到不習慣，於是列出了4項缺點，且2機價差極大，「iPhone使用2天就想賣掉」！

網友日前在PTT發文，表示這是第一次使用iPhone，感想其實很簡單，用一句話就能概括，「除了信仰以外真的是無話可說」。他解釋，剛好前些日子有用過2星期小米旗艦機9T Pro，價格不到1萬5千元，這次就拿來和iPhone 11比一比。

遊戲體驗方面，他有在玩《絕地求生M》（PUBG MOBILE），iPhone 11到手之後打了約2個小時，基本上用起來和小米感覺不出差異。螢幕體驗上，小米9T Pro用的是真全面螢幕，反觀蘋果有一塊明顯的瀏海「超煩」。再來是桌面收納，小米和所有安卓（Android）陣營一樣，可以高自由度的自訂，蘋果則各種麻煩、不直覺，「就是丟幾個固定櫃子給你放東西，安卓則是可以自己放喜歡的櫃子。」

▲▼小米9T Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米9T Pro採用彈出式自拍鏡頭，藉此達到真全螢幕的效果 。（圖／記者邱倢芯攝）

他接著抱怨，iPhone的網路收訊很不怎麼樣，同樣地點小米滿格，放1080p影片跑得順暢還能自由跳時間看，反觀iPhone 11訊號常只有一格。電量方面，他用這2天感覺和小米在伯仲之間。最後是手機效能，小米9T Pro有著8G Ram，切換背景程式、多工處理時app幾乎都不會被關閉，但iPhone就不時被清程式，點了還要等重啟，「這個煩死了，不是說哀鳳4G等同安卓8G？」

文章貼出後，網友意見兩極，一派人認為iPhone本來就沒這麼厲害，「只要用過這兩種系統就知道差別，還是安卓舒服」、「蘋果的注音中文輸入很不人性化」、「什麼年代還在瀏海真心笑死」、「現在用手機都講究生態，用得慣沒跳系統的必要」、「也是用了一次iPhone就賣掉」、「以前聽說蘋果記憶體控管很好，買iPad才發現狂殺後台。」

不過也有另一派人反駁，直指發文者太主觀，評論2機有失偏頗，「我也是兩個系統用，iPhone順手」、「你說小米滿格唉鳳一格？怎麼覺得有點唬爛」、「哪有什麼安卓比較直覺的情況，不就是只是習慣安卓罷了」、「安卓2年就不行了」、「坐等你1年後後悔......用久了慢慢會有差距的。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／風雨未達標　南投縣宣布明正常上班課
米塔恐偏折登陸！10級暴風圈「掠過大台北、宜蘭」　劇烈風雨時
即／米塔颱風襲來！4縣市再宣布明天正常上班課
剛換iPhone 11才兩天想賣了　他怨難用「點出4缺點」：
彰化縣開第一槍！宣布明天正常上班課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光「小7也能用」！

新兵打電話「安全回報」：報告班長平安到家了！　下秒超糗狂道歉掛掉

奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了

影／高中生沒錢買手機！上課查資料「呆坐位子」　老師心疼徵愛心機…網友意外戰翻

水電師傅一進豪宅「屋主是五月天」　五迷暴動...哭求轉達：搶不到門票啦

車禍重傷男搶救40分鐘不治！清潔員：我看他走出急診室　護理師聽完好毛

快訊／風雨未達標　南投縣政府宣布：30日正常上班上課

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

米塔中心恐偏折登陸！10級暴風圈「掠過宜蘭、大台北」　劇烈風雨時程出爐

米塔颱風及其外圍環流影響　30日起龜山島封島2天

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

快訊／風雨未達標　南投縣政府宣布：30日正常上班上課

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

米塔中心恐偏折登陸！10級暴風圈「掠過宜蘭、大台北」　劇烈風雨時程出爐

米塔颱風及其外圍環流影響　30日起龜山島封島2天

快訊／彰化縣宣布：30日正常上班上課　米塔逼近台灣、風雨未達標

上廁所被轉門把！客人「下秒關燈」神邏輯：很急嘛　店員妹氣炸…痛快擊退

剛換iPhone 11才兩天想賣了　他怨難用「點出4大缺點」：比不上小米！

快訊／米塔外圍環流襲！新北、宜蘭大雷雨　北北基5縣市豪大雨特報

米塔颱風來襲！　新竹縣市是否停班停課晚間10點前公布

米塔強逼！船運3航次先停航、9公路段警戒「交通異動」懶人包

圭賢軍隊收「鐘鉉離世消息」痛哭　《蒙面》唱他的歌：你有聽到嗎？

示威者縱火「港島多處燃燒」！水炮車沿街灑水　速龍小隊射催淚煙

快訊／風雨未達標　南投縣政府宣布：30日正常上班上課

女星機場露半球挨轟傷風化！　反嗆「他們智慧沒開化」…霸氣見解萬人推爆

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

米塔中心恐偏折登陸！10級暴風圈「掠過宜蘭、大台北」　劇烈風雨時程出爐

不斷更新／彭政閔引退日！林哲瑄建功　富邦7局1比1兄弟

「薰衣草粉紫色」五種最夯穿搭法學起來　不挑膚，散發浪漫小女人味

Halsey夢想成真！7年前許願想約會男星　真的被拍到牽手了

929挺香港！新竹連儂牆號召聲援　便利貼海撐香港　

生活熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超..

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

更／米塔恐中颱　全台「停班停課..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸..

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈..

快訊／北北基22:00宣布「明..

米塔侵台颱風假有望？吳德榮曝討..

米塔08：30海警估今晚陸警　..

米塔陸警最快傍晚發！全台風雨時..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

剛換iPhone 11想賣了　..

白沙灣捕獲野生日本寫真女星　網..

更多熱門

相關新聞

該買氣炸鍋嗎　網曝重點：有煮就超值

許多人都覺得氣炸鍋很方便，能變化出各種料理，是很多家庭主婦的心頭好。一名網友就表示，氣炸鍋夯到姊姊也來跟他極力推薦，好奇加入氣炸鍋的臉書社團後，發現能做出很多料理，感覺相當有用，「但我又很怕買來會像我的鬆餅機一樣，用個2次就放著生灰塵了」，忍不住發問，到底該不該買氣炸鍋？

拿iPhone被酸有錢！她無奈「明明只拿6+」

香港推支援旅遊業措施

7大徵兆證明你有「孤獨病」

下月報到成功嶺！他求美食…網推營區超商

關鍵字：

iPhone小米PTT鄉民

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

更／米塔恐中颱　全台「停班停課」懶人包

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔死

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

更多

最夯影音

更多

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面