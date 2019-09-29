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黨務人士頻放話「賣門票」　吳崑玉怒嗆：快把親民黨格玩掉了

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▲▼前親民黨文宣部副主任吳崑玉。（圖／翻攝吳崑玉臉書）

▲前親民黨文宣部副主任吳崑玉。（圖／翻攝吳崑玉臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

親民黨總統大選門票究竟若入誰手，外界傳言甚多，更有橘營「黨務人士」向媒體放話，要親民黨先「排毒」，直言親民黨被柯下毒太久，不排毒強不起來。此話引來前親民黨文宣部副主任吳崑玉不滿，痛批這位不停內外樹敵又沒卵葩具名、放話還超沒技巧的「黨務人士」，就快把親民黨給玩完了，連最後一點點黨格尊嚴都玩掉了。

吳崑玉表示最近一直被詢問「賣門票」的事，於是分享了最近遇到的事，就在郭董退選前後不久，遇到一位前本黨的義工，開頭就說「還好你離開得早，現在我也不管了！」、「大家努力這麼久，居然給他們去賣門票，丟臉死了！難看死了！」、「連格都沒有了！」、「算了！不想管了！」

吳崑玉說，當媒體出現「黨務人士」說要「排毒」時，「我是很驚訝的。」在他跟跟黃珊珊離職後，前本黨現在是「三位一體」，黨團主任、組織部主任、文宣發言人都是同一個人，因此質疑，還有幾位「黨務人士」會對媒體講話？？

吳崑玉指出，黃珊珊、林國成、吳益政，都是蹲在親民黨十幾二十年的老幹，親民黨最慘的時候都沒有離開，他們現在的心境，黨高層有一個個去好好談過問過嗎？一個2016年才進來的政二代，一篇新聞就把這些老幹全都點名得罪光了，連我這種已經離職去過「第二人生」的老屁股，也被「勾勾纏」的牽拖進來，這是「排毒」？還是「排斥」？

吳崑玉認為，「人情留一線，日後好相見」，柯P、老王，好歹曾是朋友，門票還沒賣出去，就把裡裡外外老朋友都損光了，實在看不懂，這是那門子的政治謀略？「這位不停內外樹敵又沒卵葩具名，放話還超沒技巧的『黨務人士』，就快把親民黨給玩完了，連最後一點點黨格尊嚴都玩掉了」，人必自侮而後人侮之，黨高層若還繼續重用這種貨色，大家都可以去「洗洗睡了。」

吳崑玉批評，這位「黨務人士」才是又大又沒腦的「毒瘤」，做到連鐵桿支持者都失望了，老朋友都變仇敵了，誰還敢把國家交給這種貨色？「既然對我那麼念念不忘，又那麼多不爽，那就放馬過來，『林北蛋哩』!」

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