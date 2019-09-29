影／米塔侵台颱風假有望？吳德榮曝「討論關鍵」：縣市首長傷腦筋

記者趙于婷／台北報導

輕颱米塔逼近台灣，氣象局已發佈海上颱風警報，預估今晚到明（30）日米塔將轉中颱，周一最接近台灣時，到時仍是強度巔峰，而對於周一是否有放颱風假的可能，氣象專家吳德榮接受《ETtoday新聞雲》訪問時坦言，晚上一定會討論，但目前預報看起來是「明天晚上」最接近，是否放颱風假必須考慮很多層面，縣市首長現在應該很傷腦筋！

▲輕颱米塔逼近台灣，氣象局已發佈海上颱風警報。（圖／中央氣象局）

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根據氣象局預報資料顯示，今晚到明（30）日米塔將轉中颱，不過暴風半徑從本來預估的200公里縮至180公里，周一上午米塔將來到東南方海面，暴風圈屆時涵蓋東部外海約100公里，持續北上後，暴風圈就將影響到台灣陸地，以周一下午到周二清晨，風浪狀況最強，北部、宜蘭地區將有豪雨發生，也不排除有大豪雨等級降雨。

吳德榮受訪時指出，目前氣象局是預估晚上會發佈陸警，接著就會匯報各地方預估風雨，涵蓋範圍的縣市就必須去討論颱風假這件事， 但是否放颱風假不應該由氣象單位來說，因為縣市首長要考慮對面向很多，例如地形、哪些地方容易致災等等。

吳德榮強調，明天勢必要面對風雨問題，氣象預報不是百分之百準確的，目前預報看起來是明天晚上最接近，但也不是一清早風就很大，因此要不要放颱風假，要考慮的問題很多層面，要給縣市首長空間去討論。另外，他也提到，預期周二白天後，颱風就會迅速北上，天氣就會轉為穩定。