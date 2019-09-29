持螺絲起子撬車門行竊　才動手秒被抓…誆警：幫舅舅拿東西啦！

▲吳姓竊賊持螺絲起子撬開汽車車門，被發現謊稱幫舅舅拿東西，依毀損、加重竊盜罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子，趁著半夜拿著螺絲起子，沿著街道試拉停在路邊的汽車門把，再用起子撬開車門入內行竊，但才偷了第一部車，從副駕駛座離開，隨即被巡邏警攔查，他還辯稱「是我舅舅要我幫忙拿東西啦！」，最後仍被警方識破，依毀損、加重竊盜罪移送法辦。

29日凌晨3時許，42歲吳姓男子隨身帶著一把螺絲起子，趁著下雨街上無人時，沿著新北市板橋區重慶路，只要經過停在路邊的汽車，就試拉門把企圖行竊，但所經車輛均已上鎖，索性拿出起子，直接撬開車門入內翻找財物。

▼吳姓竊賊才偷第一部車就被警方發現 。（圖／記者陳以昇翻攝）

吳男才偷第一輛車，準備從副駕駛座離開時，剛好遇到巡邏警員，立即被攔查「先生，這輛車是你的嗎？」，吳男秒回「是我舅舅要我幫忙拿東西啦！」，但警方隨後在他身上搜出作案用的螺絲起子，又發現汽車門窗有遭破壞痕跡，當場識破。

吳男不死心，還辯稱起子是拿來修腳踏車，警方不與理會，在聯繫車主時，吳男竟趁隙想要逃跑，警員反應靈敏，立刻將他壓制在地逮捕帶回偵訊，整個過程也都被一旁民眾拍下，貼到臉書社團，訊後將他依毀損及加重竊盜罪移送偵辦。

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