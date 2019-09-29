偵爆犬協助維安　桃園農業博覽會受大小朋友歡迎

▲桃園農博出動偵爆犬協助維安。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「警察叔叔，牠叫什麼名字？牠幾歲了…」2019桃園農業博覽會29日是活動第二天，平日負責農博基地治安維護的楊梅警分局，特地商請新北市政府警察局刑警大隊警犬隊偵爆犬與警衛犬，配合農博會場執行偵爆及巡守任務；對於負有任務的「汪星人」出勤務，深受大小朋友的喜愛，員警也藉機進行反毒、治安宣導教育。

楊梅警分局指出，2019桃園農業博覽會於9月28日開幕，為確保各場館安全，桃園市政府警察局及轄區的該局除派遣刑事鑑識人員偵檢各場館，防止爆裂物造成嚴重安維事故，另商請新北市政府警察局刑警大隊警犬隊偵爆犬與警衛犬，配合農博會場執行偵爆及巡守任務，確保場館安檢滴水不漏。

▲▼桃園農博出動偵爆犬協助維安，受到小朋友喜愛。（圖／警方提供）

新北市政府警察局刑警大隊警犬隊指出，訓練出一隻合格的警犬並不容易，不但需要8至12個月的訓練期，更得付出相當人力。由於狗的嗅覺高出人類40倍，因此訓犬的首要任務就是「嗅覺培養」，先讓警犬把毒品、爆裂物的氣味與零食、玩具等獎勵產生連結，再一步步提高難度，直到每隻警犬能清楚分辨每種毒品、爆裂物的特殊氣味才能結訓。

楊梅警分局長林信雄表示，辦理桃園農業博覽會是桃園人的驕傲，為期30天的農博展除了讓全國看到桃園農業文化、美食、風土人情，該局將協同各單位力量，全力執行農博維安工作。