台灣卡帶到日本超夯！日學生買下整套V6錄音帶　收藏回不去的美好



▲在台灣成立的「感傷唱片行」販賣音樂錄音帶，參與東京2019 Taiwan Plus活動成為亮點之一。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

你還記得消失在市面上20年的「卡帶」嗎？如果是90後的出生的人，甚至從未見過，而它是1970至90年代最普及的儲存音樂媒介之一。在台灣創立的「感傷唱片行」以販賣音樂錄音帶和相關周邊為主，此次參與日本東京上野公園2019 Taiwan Plus活動，成為市集亮點之一，不少日本和台灣人看到都相當驚奇，紛紛買下自己喜歡的收藏，老闆游璨賓也說，卡帶代表的是「停留的美好」，不再前進也不再後退。



▲「感傷唱片行」老闆游璨賓。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

「感傷唱片行」品牌創立至今約3年，起初是為了策展，與台中勤美文創成立了實驗商店，選擇用「卡帶」作為媒介，是因為它承載了80、90年代的流行音樂，加上卡帶是唯一看得見「倒轉」的音樂載體，讓觀展的人回憶過去。

游璨賓說，卡帶代表的是一種「停留的美好」，它不會再前進，也不會再後退；而停留不代表不好，反而是因為「當時太美好」，比方說學生時代的回憶，跟某些人事物的情誼，連結著當時聽的音樂。不過，他不會特別向客人解釋自己的理念，而是選擇讓人們自行體驗。

▲▼感傷唱片行專門販賣消失在市面上20年的「卡帶」 。（圖／記者林育綾攝）



▲卡帶代表的是一種「停留的美好」，它讓人們自行感受和體驗。 （圖／記者林育綾攝）

由於當時的展覽受到熱烈歡迎，讓他興起了開實體店的想法，2017年在台中國立美術館附近巷弄開了「感傷唱片行」，除了賣音樂錄音帶，店內也賣咖啡、甜點、相關周邊商品，也曾到香港開過快閃店。

▲▼ 「感傷唱片行」台中實體店（圖／感傷唱片行臉書）

此次「感傷唱片行」參與文化總會在日本舉辦的2019 Taiwan Plus活動，成為市集亮點之一，不少日本、台灣遊客經過時都驚呼「好酷喔！」「竟然還有這樣的東西！」還有日本學生看到V6的錄音帶，忍不住買了整套；還有台灣和中國大陸在日的留學生，買了中文的錄音帶，像是金城武、小虎隊等。

▲▼ 2019 Taiwan Plus市集上，「感傷唱片行」成為亮點之一。（圖／記者林育綾攝）

文化總會自去年起在日本開始「Taiwan Plus」3年計畫，今年二度前往，9月28、29日在東京上野公園擴大規模舉行，主題為「台灣新感覺」，透過視覺、嗅覺、味覺、觸覺等，讓日本人認識更多元台灣的新文化、美食、音樂、美感、創意與生活型態，現場除了有50攤體驗市集，也有8組台灣音樂人輪流表演。去年活動吸引超過5.5萬人次參與，今年人潮更勝，估計2天超過8萬人參與。



▲2019 Taiwan Plus活動參與人數更勝去年，估計2天超過8萬人。（圖／文化總會提供）

感傷唱片行

台中市西區美村路一段564巷12號

FB：感傷唱片行