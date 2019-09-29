拿iPhone被酸有錢！妹子無奈「明明只拿6+」引共鳴　網嘆：真的好用才買

▲現在拿iPhone已經不稀奇了。（示意圖／記者李瑞瑾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在智慧型手機普及，拿iPhone更不是稀奇的事，但還是有人會覺得那是奢侈品，認為用iPhone就是有錢人。一名女網友就發文，說搞不好每個拿iPhone的人都有自己的故事，而且她明明只拿6+，「為什麼拿蘋果就叫有錢？」看到貼文後，許多網友也很有感，「只是一隻手機而已就叫有錢，眼界是不是太狹隘了？」

「為什麼拿蘋果就叫有錢？」這位女網友在臉書《爆廢公社》發文，「搞不好人家分12期還在繳、搞不好是爸媽退下來的的手機、搞不好只是買二手的、搞不好男朋友買的、搞不好存了很久才買第一支」，並說只要出新機就跟上、原本手機沒壞就要換的人，才是有錢人，「我明明只拿6+」。

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▲拿iPhone被酸「有錢人」，網友都很有感。（示意圖／記者邱倢芯攝）

看到貼文後，就有網友相當有感，「版主說出了我的心裡話！就跟減肥一樣，大家只看到成果不知道後面的辛苦……買個手機還要被酸」、「我去年換Xs，也一直被說有錢，可是我i6用了4年……真的壞掉我才換，而且還想說換7結果完全買不到」、「只要不偷不搶，靠自己賺的、爭取來的，何必在乎他人。」

許多拿iPhone的人則紛紛留言，說自己用蘋果手機的理由，「蘋果超耐用的，我也是用到壞才換，i6用超久去年才換iPhoneX」、「我的6s用3年，這次換11了，蘋果很耐用啊！跟其他品牌相比，cp值不錯了，他牌用不到2年就不行了」、「我i6+換了兩顆電池，3次面板，現在拿來當小號繼續用，除了玩遊戲會閃退以外，其餘都很正常。」

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