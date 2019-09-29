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影／929遊行前防暴警先出動！銅鑼灣SOGO外開催淚彈...市民被制伏帶走

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記者劉亭、黃彥傑／香港─台北連線報導

香港網友發起「9.29反極權遊行」，原定下午2時半從銅鑼灣SOGO開始，但由於遊行未獲警方同意，在遊行開始之前，約中午12時開始已有大批武警現身，用大聲公要求市民離開，不排除會以武力驅散，之後更動用催淚彈、辣椒水，現場有民眾被制伏並帶回警局。

▲929香港銅鑼灣遊行，警方向人群開催淚彈，辣椒水一起噴。（圖／記者黃彥傑攝）

▲929香港銅鑼灣遊行，警方向人群開催淚彈，辣椒水一起噴。（圖／記者黃彥傑攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場目擊，大批持槍、盾防暴警員警方於銅鑼灣SOGO外集結，並在路口舉黑旗要求民眾解散，但群眾仍然越聚越多，雙方呈現對峙狀況互相叫囂，場面一度失控。

▲929香港銅鑼灣遊行，警方向人群開催淚彈，辣椒水一起噴。（圖／記者黃彥傑攝）

香港警方先用辣椒水，接著於下午2時許開催淚彈驅散人群，現場煙霧瀰漫，許多民眾來不及逃跑，被催淚彈煙霧嗆到。現場有多位市民被當場制伏在地上，並且由警方帶回，目前尚不清楚罪名。

受到今日活動影響，銅鑼灣SOGO、世貿今早都已宣布暫停營業。另外香港康文署下午宣布，灣仔區維多利亞公園的游泳池、網球場和草地滾球場及香港中央圖書館提早關閉。

▲929香港銅鑼灣遊行，警方向人群開催淚彈，辣椒水一起噴。（圖／記者黃彥傑攝）

另外港鐵公布，由於港島區有公眾活動進行，經風險評估後，會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，包括關閉車站出入口、列車不停車站，或關閉車站等。

香港警方離開銅鑼灣後，許多香港群眾再度聚集，大批人群不受影響繼續遊行。遊行隊伍中出現要求重整警隊、「光復香港 時代革命」等標語之外，更有示威者舉起英國、美國、德國...等各國國旗，另外也有人高舉我國國旗，與英屬時代的港英旗。

▲929香港銅鑼灣遊行，警方向人群開催淚彈，辣椒水一起噴。（圖／記者黃彥傑攝）

▲929香港銅鑼灣遊行，警方向人群開催淚彈，辣椒水一起噴。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港929遊行現場，許多示威者參與，並拿著各國國旗揮舞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港929遊行現場，許多示威者參與，並拿著各國國旗揮舞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港929遊行現場，許多示威者參與，並拿著各國國旗揮舞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港929遊行現場，許多示威者參與，並拿著各國國旗揮舞。（圖／記者黃彥傑攝）

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