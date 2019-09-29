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正妹泣訴酒後被欺負　男研究生「海K後被道歉」…結果大逆轉

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▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲朱男被控性侵，不過事後發現，竟是女研究生酒後主動撲上，朱男事發當時還被女研究生痛扁一頓。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名女姓研究生控告新竹朱姓研究生對她強脫內褲性侵。不過檢警調查後卻發現，竟是女研究生酒後主動撲上對方索吻，男研究生不止無辜挨告，事發當時還被女研究生痛扁一頓，所幸事後經由在場證人的證詞與相關證據最後還給朱男清白，獲檢方不起訴處分。

林姓女研究生向檢警指控，2019年元月她與女性友人到26歲的朱姓研究生家看貓跟打電玩，期間朱男與她在客廳飲酒聊天，因有醉意於是到朱男的房間休息，沒想到朱男竟尾隨進房，強行脫掉她的內褲性侵得逞，隔了2周後她愈想愈不對才報警。

朱男接到傳喚感到莫名奇妙，他否認脫林女內褲，辯稱是對方主動緊抱他，2人情不自禁才在床上擁吻，後來聊天提到林女的男友是一名外國人，不知為何林女竟變臉伸手打他，朱男強調「根本就沒摸她」。

同行的女姓友人證稱，她與林女約好到朱男家中看貓及一起打電動，當時林女跟朱男先喝酒聊天，3人又跑去PUB續攤喝酒，之後一起返回朱男家，由於林女喝得比較醉，朱才讓林女去他床上休息。

友人再表示，去上廁所時看到朱與林女仰躺在床上，後來林女勾著朱的脖子開始接吻，之後沒多久就聽到林女大吼大叫不斷狂打朱男的聲音，氣氛360度急轉，自己才趕緊過去看情況。

她將朱男請離房間關上門，與女研究生一起待在房間內，而女研究生則打開手機開始與外國男友視訊。女研究生不斷大聲向洋男友示愛「我愛你」，最後才睡著，由於聲音太大，朱男還從外面傳簡訊給友人提醒「小聲一點，會吵到其他人」，由於女研究生在朱男房內吐得到處都是，友人也傳訊回報朱此事，友人在房間內陪伴女研究生直到天亮才離開。

林女事後請友人轉達要求朱男道歉，朱男起初並不知原因，後來林女才解釋，朱男明知自己有男友，怎可對她親吻擁抱，朱男也同意並向林女道歉。

檢方認，雖林女提出LINE截圖證明朱男曾向她道歉，但就林女與證人的對話紀錄卻發現「我看到妳拉著他的肩膀」、「妳環抱他的肩膀」、「感覺一開始是沒有反抗的」等對話，並無法證明朱男有性侵事證，因此依罪證有疑利於被告原則，做出不起訴處分。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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