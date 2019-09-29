大白天闖空門...黑衣男戴半透明手套潛入！忠犬一見狂吠　他無視狂翻包包

▲黑衣男進屋後先調整監視器鏡頭方向。（圖／翻攝自Facebook／基隆人大小事）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市27日發生一起離譜的闖空門事件！一名男竊賊下午2時許潛入一處民宅，也不管屋主所飼養的家犬不停狂吠，他先環顧四周，發現客廳角落有一台監視器後，隨即將鏡頭調整方向，接著開始東張西望搜尋可下手的目標，但全程都被另一台監視器給錄下。這段影片曝光後，讓不少網友直呼「太誇張了」！

一名網友在臉書社團「基隆人大小事」PO文並附上一段監視器畫面，只見27日下午2時13分左右，一名穿著黑色上衣、深色短褲、拖鞋的男子，頭戴黑色鴨舌帽，手上還戴著半透明手套，潛入一處住宅，先是將位於電視機右上方的監視設備鏡頭轉向，隨即環視周圍，找尋下手目標，接著他看到沙發附近放置的黑色包包，伸手拉開每一格的拉鍊，逐層翻找。

▲黑衣男見到沙發旁的黑色包，動手逐層打開，檢查有無值錢物品。（圖／翻攝自Facebook／基隆人大小事）

黑衣男全程無視一旁的狗狗不斷吠叫，淡定行竊，囂張的態度讓不少網友都傻眼，直說，「膽子真大」、「扯」、「好手好腳的」、「好可怕噢」、「膽子很大，狗一直叫還不跑」，也有人感到慶幸「有養狗，還好他沒傷害狗」。

由於黑衣男子身影及臉部特徵全被清楚拍下。原PO表示，稍早前警方已將涉案人逮捕，「波麗士大大辛苦了」！

▲警方稍早已抓到這名黑衣男。（圖／翻攝自Facebook／基隆人大小事）

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