孫大千要韓粉理性、忍辱負重　展開「捍衛形象大行動」三步驟





▲孫大千。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市時代力量議員黃捷28日參加鳳山九九重陽活動，遭到多名韓粉包圍同時辱罵「垃圾」，隔日赴警局報案提告。對此，韓陣營幕僚孫大千呼籲，不要因為一時衝動，讓有心人士可以借機炒作，懇請大家展開「捍衛形象大行動」三步驟，唯有忍辱負重，才能夠在2020年成功地翻轉台灣。

「與其生氣，不如爭氣。」孫大千29日在臉書上表示，千萬不要因為少數人一時的情緒衝動，讓有心人士可以借機炒作，進而影響了韓粉的理性形象，希望所有庶民夥伴們，協助展開「捍衛形象大行動」。

孫大千表示，有三個行動步驟，第一，在公開場合中，如果遇到少數韓粉朋友失控脫序的行為，請立即出面制止，並緩和現場氣氛；第二，在網路平台上，如果見到某些支持群眾的發言內容涉及人格誣衊，或是仇恨恐嚇，請立即留言制止，並且將相關人士的帳號回報給競選團隊。

關於第三步驟，孫大千說，請透過所有管道向庶民夥伴拜託，唯有忍辱負重，擴大支持，才能夠在2020年成功地翻轉台灣，改變台灣。

▲韓粉不滿高雄市民進黨議員質詢，就在議會門口跟綠議員對嗆 。（圖／地方中心攝）



▲韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍 當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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