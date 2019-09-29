用健走運動慶重陽節　桃園北區長者健行65歲是「少年郎」

▲桃園北區長者用健行慶重陽節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

上了年紀，還能和一群老友一起出來走動，是幸福的。桃園市蘆竹區公所29日於光明國中，舉辦「2019年度樂活重陽季系列活動-北區長者健行」，吸引千名桃園北區長者參加；由於高齡化年代，參加的市民年紀65歲左右被稱是「少年郎」，而80歲、身體健康的長者才是「歐吉桑」。

▲▼暖身操後，再出發健走。（圖／市府提供）



出席活動的市長鄭文燦指出，先前拜訪蘆竹區百歲人瑞「老村長」黃載生，載生伯分享了「三空」養生之道：肚子空一點、不要吃太飽；腦袋空一點、沒有太多煩惱；床要空一點，走出戶外多運動，相信用運動慶祝重陽節是非常好的理念。

而今天主辦單位於健走路線沿途設置補給站，提供點心讓參加民眾補充體力，同時安排現場音樂演奏，增添文化氣息，會場也安排南崁高中與成功工商帶來活力舞蹈表演，成功挑戰全程者還能獲得精美紀念品，並參加闖關抽獎活動，包括40吋液晶電視、3D美腿機、平板電腦等108項禮品，歡迎長者同樂。

「2019桃園樂活重陽季-北區長者健行活動」，健走路程全長1.8公里，民眾沿著南崁溪畔，欣賞南崁大橋、竹夢橋等美景。包括市議員張桂綿、郭麗華、褚春來、市府觀旅局長楊勝評、蘆竹區長邱瑞朝均一同出席活動。