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華聞快遞／香港推支援旅遊業措施　旅行代理商可獲豁免年費

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港市景。（圖／CFP）

《香港》推支援旅遊業措施　旅行代理商可獲豁免年費

受社會運動影響，9月初至今的訪港旅客人數跌幅約3至4成，部分地區的酒店入住率下挫一半，衝擊旅遊業。香港特區商務及經濟發展局局長邱騰華27日公佈支援旅遊業界措施，包括資助導遊續牌的進修費，每名導遊資助約1000港元，預計有6000名導遊受惠；旅行代理商由9月起可獲豁免年費等。（星島日報）

《福建》廈門發佈政策大禮包　推動建設區域性金融中心

在近日舉行的廈門市金融產業促進大會上，「金融科技之城」、「兩區兩高地」、「1+1+3」等成為熱議的關鍵字。下一步，廈門銀行業保險業將充分發揮廈門多區疊加優勢，加快創新步伐，為企業提供多元化金融服務；同時，加大引進台灣金融人才的力度，加強與台灣金融同業公會的溝通交流，為兩岸銀行業保險業搭建合作平台。（廈門日報）

《西藏》山南市集中推介活動亮相武漢　簽約65億元

以「2019中國西藏雅礱文化節湖北分會場」開幕為契機，山南市近日在武漢舉辦旅遊產品推介會暨特色產品展、招商引資推介會兩場集中推介活動。在招商引資推介會上，山南市推出新型建築建材、文化旅遊、綠色食品飲料、現代農牧業、生物製藥、太陽能等多個領域的優質項目，吸引了134家企業的193位代表參會，現場簽約項目12個，擬簽約金額達14.7億元（人民幣，下同，約新台幣65億元），這些專案對於促進山南經濟社會高品質發展將起到積極推動作用。（中國西藏網）

《北京》工信部公佈今年國家技術創新示範企業名單：小米等53家入選

大陸工業和資訊化部近日公佈2019年國家技術創新示範企業名單的通知，認定北京小米移動軟體有限公司、福建鳳竹集團、深圳大疆創新科技有限公司等53家企業。據悉，國家技術創新示範企業實行動態管理，每3年覆核評價1次，對合格的示範企業予以確認，不合格的撤銷稱號。（澎湃新聞）

▼小米公司。（圖／路透）

▲小米總裁連三天減持小米股份，套現約3.5億港幣。（圖／路透）

《澳門》已有7成商戶裝設電子支付工具　滲透率高

澳門經濟局局長戴建業日前表示，截至8月底，澳門可受理移動支付的終端機及支付二維碼數量超過3.3萬台(包括約2.89萬台終端機及4500個二維碼)，已有7成商戶裝設電子支付工具，認為滲透率高。至於還沒安裝的商戶多為小微企業和商販等，當局會繼續進行電子支付的普及工作。（中新社）

《福建》上汽寧德基地專案竣工投產

經過十七個月建設，上汽寧德基地專案28日正式竣工投產，一期項目年產能24萬輛，新增年產值500億至600億元。目前，首批30家配套供應商已同步完成建設並投產，為當地創造就業職位近萬個。首款車型名爵eHS是與電動化相融合的一款主力車型，將為當地製造業高品質發展提供新助力。（福建日報）

《香港》香港科技大學（廣州）在廣州南沙動工

香港科技大學(廣州)專案26日正式動工，地點位於廣州南沙片區慶盛樞紐地塊西北角，面積約1.13平方公里，為廣州南沙粵港澳全面合作示範區的重點建設項目。根據建設方案，計畫於2019年底完成校園首期場地平整，預計18個月內完成校園首期建設工作。（中新社）

▼ 香港科技大學。（圖／中新社）

▲▼ 香港科技大學（廣州）。（圖／中新社）

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