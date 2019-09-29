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母子悼念寵物鼠摸黑上大屯山追思　遇大雨濃霧迷路受困直發抖

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▲▼母子到大屯山追思寵物鼠，卻遇大雨濃霧受困，警方到場救援 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲母子到大屯山追思寵物鼠，卻遇大雨濃霧受困，警方到場救援 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市一對母子日前晚間騎機車到大屯山助航站觀景台，追思埋葬在附近的寵物鼠，卻因山區大雨氣溫驟降，加上濃霧籠罩無法下山，警方獲報到場，母子受強風吹襲又淋雨，冷得直打哆嗦，警員開車將他們送到安全處，待2人返回家後，傳訊息向警員道謝。

27日凌晨1時許，新北市淡水警分局水源派出所接獲民眾報案，指稱48歲的周姓婦人與18歲的兒子2人受困在大屯山助航站觀景台，需要協助。警方立即驅車到15公里外的山上尋找2人。

大屯山上道路因下大雨，沿路濃霧籠罩，氣溫相當低，副所長藍富順、警員詹閔麟拿著手電筒徒步走到觀景台，順利找到母子2人，當時他們冷到直打哆嗦，警方趕緊將他們帶上車並載送到停機車的陽明山二子停車場。

周婦向警方表示，因悼念前陣子往生的寵物鼠，當天晚間與兒子共乘機車，到陽明山二子停車場停好機車，再徒步走到助航站觀景台，追思埋葬在附近的寵物鼠，沒想到要回程時，遇強風大雨、濃霧，能見度僅2公尺，又天冷失溫，才會打電話報警求助。

事後母子平安返回天母家中，傳訊息向警方道謝「警察先生，非常感謝您們，我們已經安全到家了，造成您們的困擾真的非常抱歉，感激不盡，謝謝您們，辛苦了」，警方也呼籲山區天氣變化大，行前應注意天氣預報，並注意保暖。

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