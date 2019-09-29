印花樂沈亦妤、大港自造楊育　蔗埕冰樂園地方創生講座

▲▼ 印花樂共同創辦人沈亦妤出席蔗埕冰樂園講座。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為活化蒜頭糖廠東側倉庫、打造以糖、冰為主體的蔗埕冰樂園，進一步連結周邊產業，開創冰創基地凝聚創業能量，28日舉辦蔗埕冰樂園創業加速器產業發展論壇，聚焦於冰品、創意設計、旅遊事業創群，邀約知名創業家M.ZONE大港自造特區執行長楊育修、印花樂共同創辦人沈奕妤、小紅帽義式冰淇淋創辦人郭素蜜、妳好難搞創辦人陳盈成齊聚嘉義，分享創業心路歷程，交流創業思維，透過與談時間，激發嘉義在地民眾的想像及能量。

▲▼ 大港自造執行長楊育。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣政府為營造嘉義糖冰文化產業教育體驗，結合嘉義特色物產與產業技術開發打造冰創基地，透過冰品、文創、旅遊三大方向舉辦論壇、工作坊，邀請與在地民眾、商家學習交流，激發創新想法。冰創基地十月將持續邀請業界講師前來分享創業成功的商業模式、品牌經營。期許活絡蔗埕冰樂園周邊產業能豎立的、用的、玩的都能獨具嘉義在地特色。

「冰創基地」將自造者的理念融入地方產業，並期望透過創業論壇的舉行，號招更多創業夥伴加入，共同為嘉義地方發展一同努力。另一方面，基地將穩固技術培植與創新培植，拓展產業商家合作，藉由蔗埕冰樂園串聯產業創新發展促進地方發展。冰創基地活動歡迎對學習、創業有興趣的民眾加入，報名網址如下:https://forms.gle/YumWPJbutMsRAbCk9。