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董建華獲陸「國家榮譽稱號」　首位「一國兩制傑出貢獻者」

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▲董建華獲陸「國家榮譽稱號」　首位「一國兩制傑出貢獻者」。（圖／翻攝新華社）

▲董建華獲習近平親授「國家榮譽稱號」。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「十一」前，大陸舉行了「國家勳章」和「國家榮譽稱號」頒授儀式，由大陸國家主席習近平親自為得獎者頒授勳章及稱號。香港前特首、大陸全國政協副主席董建華獲授「一國兩制傑出貢獻者」國家榮譽稱號，成為第一個獲授國家榮譽稱號的香港人。

▼國家榮譽稱號獎牌。（圖／翻攝新華社）

▲董建華獲陸「國家榮譽稱號」　首位「一國兩制傑出貢獻者」。（圖／新華社）

董建華上月被選為「國家榮譽稱號」的建議人選，公告中指出，董建華是香港特別行政區首任行政長官，為貫徹落實「一國兩制」方針和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》作出重要貢獻。他帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦了亞洲金融危機、外部經濟環境變化以及「非典」疫情（SARS）等帶來的種種困難，妥善處理諸多複雜的社會政治經濟問題，維護香港的整體利益，維護國家的主權、安全和發展利益，為香港順利回歸與平穩過渡和「一國兩制」成功實踐作出重大的歷史性貢獻。

董建華是第一位獲授國家榮譽稱號的香港人，此外，「一國兩制傑出貢獻者」稱號先前從未出現過，這次也只有董建華一人獲得，因此，他也是唯一擁有此稱號的人。

▼董建華與香港現任特首林鄭月娥交談。（圖／CFP）

▲香港前特首、現任大陸政協副主席董建華（右）8月10日出席港澳同胞參與改革開放圖片展。（圖／CFP）

董建華出生於上海，現年82歲，為「世界船王」董浩雲的長子，12歲隨父親來到香港發展，大學赴英就讀，畢業後在美國生活10年，父親過世後接手航運公司「東方海外」，1992年被港督彭定康委任為香港行政局非官守議員，步入政界。

董建華1996年參與香港首屆特首選舉，成為香港第一屆特首，並在2002年因沒有對手自動連任，但第二屆只任職3年，就因健康問題提早請辭。請辭以後，董建華獲大陸全國政協推薦，當選第10屆全國政協副主席，連任三屆至今。

香港「反送中」衝突發生後，董建華也多次發表意見，7月底就曾說，香港的事態演變、爭議提升之快速、規模之龐大，組織看似鬆散卻非常精密，令人有理由相信，「其中必有幕後推手或是外部勢力介入，種種跡象都指向台灣和美國。」

▼董建華是第一位獲得國家榮譽稱號的香港人。

▲董建華獲陸「國家榮譽稱號」　首位「一國兩制傑出貢獻者」。（圖／翻攝新華社）

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