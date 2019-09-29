促成「蔡賴配」？陳菊：這是我的責任　應該拋下不必要的成見





▲陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／宜蘭報導

總統府秘書長陳菊與多位黨內政要在一個月前會晤前行政院長賴清德，而總統蔡英文也在24日與陳菊陪同下，一同和賴清德會談1個多小時，讓「蔡賴配」再次受到討論。針對「蔡賴配」，陳菊28日在宜蘭致詞時透露，團結最有力量，應該拋棄不必要的成見，促進合作，這也是她的責任。

民進黨29日在宜蘭議會舉辦2020總統、立委宜蘭縣各後援會的授證大會。陳菊致詞時提到，總統蔡英文在宜蘭的民調很高，領先至少有20%，很感謝宜蘭的鄉親們。不過陳菊並未透露是哪一家的民調，以及詳細數字、題目、時間等。

關於何時會舉辦「蔡賴會」？陳菊說，蔡英文曾說過民進黨團結沒有問題，且和賴清德的溝通也沒問題，因此不認為雙方見面會是問題，不過兩個人究竟何時見面？是否朝正向、大家期待的方向？這個蔡英文會在適當時機說明。

針對是否促成蔡、賴雙方見面？陳菊說，團結是邁向勝利的最重要基礎，因為團結最有力量，希望未來為了台灣整體安全大局，都應該拋下不必要的成見，促進合作，而「這也是我的責任」。

事實上，賴清德與陳菊約莫在一個月前，在高雄已經見面，兩人對初選過後的政治局勢交換意見。另外，對於蔡賴配議題，賴清德雖然沒有正面答覆，但的確是朝正向來思考；而屏東縣長潘孟安、黨內要角等人也都會跟賴清德不定期會面，並協助安撫挺賴的支持者。

在雙方陣營冷靜下來，也初步達成相當程度共識後，經多方人士證實，關鍵的24日會面，就位在高雄陳菊民間友人的家中，蔡英文、賴清德於初選後首次會面，席間除了陳菊外，前行政院副院長林錫耀、國策顧問黃崑虎等人也陪同，大家會談長達1個多小時。對此，台南市長黃偉哲也在全代會前受訪時公開證實，蔡英文跟賴清德已經見面。

不過，為何蔡陣營對於「蔡賴配」的態度相對低調？據了解，主要關鍵在於，雖然還沒定案，但在新系大力促成、黨內主流聲音努力下，這已經是未來方向，關鍵在於雖然總統已經表達態度，接下來還得尊重賴清德的個人意象。

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