致敬蘋果建築概念？　華為首家全球旗艦店深圳盛大開幕

▲華為首家全球旗艦店深圳盛大開幕。（圖／翻攝華為官網）

記者姚惠茹／台北報導

華為首家全球旗艦店28日在深圳核心商圈萬象天地盛大開幕，這是華為在全球的首家直營店，自2017年開始籌備，總佔地面積390坪，主要以華為最新、最全的產品、體驗最快速的5G連接為主，只是有網友認為建築概念似乎與蘋果旗艦店神似，頗有致敬意味。

華為全球旗艦店為三層的獨棟建築，以「城市廣場」為設計理念，將中國傳統的「天圓地方」建築哲學與西方簡約現代的設計理念融合在一起，外立面採用了大面積高透玻璃，邊角採用圓弧設計，宛如一個精緻的玻璃樽。

▲華為首家全球旗艦店整體外觀。（圖／翻攝華為官網）

華為表示，顧客不僅可以在華為全球旗艦店放鬆、約見朋友，還可以來Huawei Community參加學習每天舉辦的免費課程，主題涵蓋攝影、攝像、運動健康等，還可以聆聽來自藝術、繪畫、旅遊等領域藝術家的分享，啓發創作熱情。

據悉，店內擁有120名員工，來自酒店、航空、藝術等不同領域，並提供多國語言服務，隨時為全球的顧客提供購買、維修、培訓的全場景一站式服務，同時對於技術發燒友或者開發者來說，也可以來到Huawei Community跟華為的技術專家分享和交流。

▲華為首家全球旗艦店內裝。（圖／翻攝華為官網）

華為全球旗艦店首次實現全店的5G網路覆蓋，並在店內搭載基於華為Hilink的智能環控系統，可隨外界環境自動調節門店的亮度、溫度和濕度，讓室內始終維持人體最舒適的感知，並不將其稱為零售店，而是一個華為用戶的共同社區，做為緊密地連接的社區廣場。

此外，華為全球旗艦店還大量選用環保及可回收建材，打造與環境融合共存的綠色建築，並在天花板及牆面使用毛氈，以可回收的塑料件製作，至於桌面則是使用食品級別的納米木紋板材，可以使用十年以上，而地板則以天然成分零樹脂的大理石磚鋪成，形成符合可持續發展的永續空間。

▲華為首家全球旗艦店佔地390坪（圖／翻攝華為官網）

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