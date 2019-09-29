　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聽障金髮妹透過手語交流！　14個月獨自「環遊20國」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲一名聽障人士寶拉·桑頓（Paula Thornton）靠著自己清晰的視覺以及手語來溝通，在短短14個月內就走遍了20個國家，無聲且沉默的瀏覽了各國不同的文化。

據ABC報導，桑頓是家族中「第三代聽障人士」，她去過了南美、南非、歐洲、菲律賓等各地，並驕傲地說，「在我看來，我經歷了比大多數的人想像中還要廣闊、更大又美好的世界。」桑頓表示，「作為一個聽障人士，我卻是一個非常有視覺感的人，所以當我遇見來自世界各地其他人時，我們會透過手勢交流。」

▲▼手語。（圖／翻攝自pixabay）

▲桑頓小時候以為全世界都是用手語溝通。（圖／取自免費圖庫pixabay）

桑頓發現，在西班牙和義大利這樣的國家中，使用手勢交流非常常見，她舉例說道，「例如我想要表達雞肉口味時，我會舉起手臂比出翅膀的姿勢，然後再用手在周圍畫一個圓圈，讓他們知道我想要點的是雞肉披薩。」

桑頓表示，小時候就以為所有人都是用手語溝通，因為這是家中唯一的語言，大約6歲時，她才意識到外面的人都不使用手語。桑頓認為，和其他聽障兒童相比，她算是處在「積極」的成長環境中，「因為大多數聽障人士都來自於有聽力能力的家庭，所以他們的家人可能不會學習手語。」

▲▼耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桑頓很高興成為聽障人士。（圖／取自免費圖庫pixabay）

桑頓說，小時候她就對周圍的環境充滿好奇心，都會很高興地融入「2種世界」，「在學校裡，總共有30名聽障學生，還有800名有聽力的學生，我不排斥自己屬於聽障人士，我也一直努力與正常人交流。」她說，「我對聽力不感興趣，反而對『視覺語言』感到比較自在，我很高興成為聽障人士。」

桑頓說，「很多人都會說自己寧願成為盲人，因為這樣就不會失去音樂，直到他們遇到了我，才改變了答案；我不聽音樂，以前從沒聽過，所以我聽不懂，但是我喜歡去海邊，我看著海浪拍打在沙灘上，我看著樹木，樹葉在風中飄揚，那就是屬於我的視覺音樂。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
即／台中市宣布明天正常上班課　米塔風雨未達標
即／米塔恐成中颱逼台！高鐵明日營運狀況曝光
向恰恰致敬！引退賽「20223人擠爆」破陳金鋒紀錄
風雨未達標　南投縣宣布明正常上班課
米塔恐偏折登陸！10級暴風圈「掠過大台北、宜蘭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聽障金髮妹透過手語交流！　14個月獨自「環遊20國」

2019年全球先生總決賽名次出爐！　韓國代表猛男歐巴奪冠

輕颱米塔「海上吃飽飽」　外媒連5天預測：將暴力掃過北台灣！

日7歲女童露營「迷失山中」逾9天　他自願入山搜尋也失聯…回來全身是傷

他「殺妻、2繼子再性侵女兒」　被判注射死刑…執行後竟直播感受到斷氣！

美國蒙大拿州9月下大雪！　氣象人員估計：部分地區積雪量將超過121cm

塔利班狂炸…阻撓總統大選　38歲商人「被剁掉手指」也要投票！

「白鸛」8號機順利與國際太空站對接！　達成連續第8次成功運補紀錄

超美獨臂仙杜瑞拉！　海軍陸戰尪拿「玻璃手臂」背後苦追

日男路上突中彈倒地　埼玉槍擊案「槍手在逃中」！警地毯式搜全住宅區

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

聽障金髮妹透過手語交流！　14個月獨自「環遊20國」

2019年全球先生總決賽名次出爐！　韓國代表猛男歐巴奪冠

輕颱米塔「海上吃飽飽」　外媒連5天預測：將暴力掃過北台灣！

日7歲女童露營「迷失山中」逾9天　他自願入山搜尋也失聯…回來全身是傷

他「殺妻、2繼子再性侵女兒」　被判注射死刑…執行後竟直播感受到斷氣！

美國蒙大拿州9月下大雪！　氣象人員估計：部分地區積雪量將超過121cm

塔利班狂炸…阻撓總統大選　38歲商人「被剁掉手指」也要投票！

「白鸛」8號機順利與國際太空站對接！　達成連續第8次成功運補紀錄

超美獨臂仙杜瑞拉！　海軍陸戰尪拿「玻璃手臂」背後苦追

日男路上突中彈倒地　埼玉槍擊案「槍手在逃中」！警地毯式搜全住宅區

中職／開球捕手有接到　白安發現選手好壯

20:30發陸警！氣象局曝光米塔颱風最新動態

快訊／台中市宣布：30日正常上班上課　米塔強襲風雨未達標

不斷更新／米塔恐中颱強逼　全台「停班停課」懶人包

朴載範唱一半：歡迎我朋友！周湯豪真的上台　安可竟還有1驚喜嘉賓

打呼超大聲！醫曝「3問題」辨呼吸中止症高危險群...側睡有助改善

不斷更新／彭政閔引退日！蔣智賢開轟　9局富邦2比1兄弟

HEAD PORTER轉生新品牌RAMIDUS TOKYO！全新店面10／11正式開幕

米塔強逼！船運3航次先停航、9公路段警戒「交通異動」懶人包

下午2時前維持正常營運！高鐵30日全天營運狀況曝光

國際熱門新聞

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔..

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

NASA直擊「黑洞撕吞恆星」：..

護士遭狼醫性侵處女膜卻完好....

他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2..

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

他鑽巨型熱軋機維修　同事按開關..

22歲侏儒女假扮6歲養女　半夜..

揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3..

輕颱米塔「海上吃飽飽」外媒連5..

她收陌生男GG照　回傳1張長度..

東奧抽籤爆假帳號　千張門票作廢..

「狂摔iPhone11 Pro..

更多熱門

相關新聞

2歲童被門夾傷...大拇指「斷成兩半+指甲脫落」

澳洲昆士蘭省一名2歲的男童12日在托兒所內，意外遭到鐵門夾傷小腳，其情況嚴重至大拇指已經有一半脫落，腳指甲也幾乎全部翻起，然而，托兒所不但未緊急將男童送醫，還和男童家人辯稱「只是小小的割傷罷了」。

只工作一天無預警被開除　超美聽障女孩哀求工作機會

世界最毒蛇出沒　墨爾本蛇爆發季

高潮時割喉！澳蛇蠍美人連奪數命

護理師假好心幫寫遺囑　巧吞4600萬

關鍵字：

聽障聾啞Paula Thornton紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

新兵打電話「安全回報」　下秒超糗狂道歉掛掉

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

更／米塔恐中颱　全台「停班停課」懶人包

員工倒地死　業者：她自己不休息

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

22元買到全家大拿鐵　攻略曝光

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

雲霄飛車高空脫軌　2男被甩飛摔死

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

更多

最夯影音

更多

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面