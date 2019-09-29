聽障金髮妹透過手語交流！　14個月獨自「環遊20國」

Paula Thornton travelled the world in total silence and didn't need language to be accepted: https://t.co/6BUcsAse0y pic.twitter.com/9fqaPh9qKd — ABC Religion&Ethics (@ABCReligion) 2019年9月27日

實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲一名聽障人士寶拉·桑頓（Paula Thornton）靠著自己清晰的視覺以及手語來溝通，在短短14個月內就走遍了20個國家，無聲且沉默的瀏覽了各國不同的文化。

據ABC報導，桑頓是家族中「第三代聽障人士」，她去過了南美、南非、歐洲、菲律賓等各地，並驕傲地說，「在我看來，我經歷了比大多數的人想像中還要廣闊、更大又美好的世界。」桑頓表示，「作為一個聽障人士，我卻是一個非常有視覺感的人，所以當我遇見來自世界各地其他人時，我們會透過手勢交流。」

▲桑頓小時候以為全世界都是用手語溝通。（圖／取自免費圖庫pixabay）

桑頓發現，在西班牙和義大利這樣的國家中，使用手勢交流非常常見，她舉例說道，「例如我想要表達雞肉口味時，我會舉起手臂比出翅膀的姿勢，然後再用手在周圍畫一個圓圈，讓他們知道我想要點的是雞肉披薩。」

桑頓表示，小時候就以為所有人都是用手語溝通，因為這是家中唯一的語言，大約6歲時，她才意識到外面的人都不使用手語。桑頓認為，和其他聽障兒童相比，她算是處在「積極」的成長環境中，「因為大多數聽障人士都來自於有聽力能力的家庭，所以他們的家人可能不會學習手語。」

▲桑頓很高興成為聽障人士。（圖／取自免費圖庫pixabay）

桑頓說，小時候她就對周圍的環境充滿好奇心，都會很高興地融入「2種世界」，「在學校裡，總共有30名聽障學生，還有800名有聽力的學生，我不排斥自己屬於聽障人士，我也一直努力與正常人交流。」她說，「我對聽力不感興趣，反而對『視覺語言』感到比較自在，我很高興成為聽障人士。」

桑頓說，「很多人都會說自己寧願成為盲人，因為這樣就不會失去音樂，直到他們遇到了我，才改變了答案；我不聽音樂，以前從沒聽過，所以我聽不懂，但是我喜歡去海邊，我看著海浪拍打在沙灘上，我看著樹木，樹葉在風中飄揚，那就是屬於我的視覺音樂。」

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