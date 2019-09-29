雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」！　2少年被噴飛當場摔死

▲墨西哥知名遊樂園La Feria發生雲霄飛車脫軌事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥熱門遊樂園La Feria於28日傳出一起可怕的意外事件，2名少年搭乘刺激的喀麥拉（Quimera）雲霄飛車，設施卻突然脫軌，造成車廂翻覆，他們也被當場被拋飛，摔到地面上不幸死亡，另有2名女遊客受傷。據了解，相關單位將依「過失殺人」偵辦，目前全案正在調查當中。

影片中，喀麥拉高速行駛，在色彩鮮豔的軌道上飆速、起伏，正要轉彎時，列車卻突然脫軌，最後一節車廂幾乎立刻翻覆，上下顛倒，狠狠撞上金屬軌道，現場頓時傳來恐慌的尖叫聲。

墨西哥市檢察長辦公室表示，死者分別是18歲和21歲的少年，他們被甩飛、墜落地面，頭部受到重創，身上也有其他傷勢。除此之外，還有2名女性遊客因此受傷。據悉，當局將這一次意外視為「過失殺人」。

墨西哥媒體《環球報》（El Universal）報導，一名遊樂園內的攤販表示，她看見乘客被拋到空中，雲霄飛車仍然繼續高速前進，卻還拖著搖搖欲墜的最後一節車廂，因此讓其他乘客撞到頭部。根據BBC，目擊者羅德里格斯（Rosalba Rodriguez）說，雲霄飛車原本很正常，已經完成好幾圈的旅程，最後一節車廂卻突然墜落。

Video circulating on social media showed the car flipping nearly upside down and smashing into a metal loop on the rollercoaster. 由 CBS News 發佈於 2019年9月28日 星期六

根據《路透社》，民防組織員官員烏爾祖亞（Miriam Urzua）說，檢察官目前已經掌握案情，這一次調查將要釐清失事原因，也要追究誰該負責。遊樂園方對此表示「深深地遺憾」，正與相關部門合作調查，得知結果後，一定會和媒體、社會大眾公布。

美國媒體CBS報導，「喀麥拉」是一項非常高聳的遊樂設施，有3個幾乎垂直的紅、黃環形軌道。事故發生以後，La Feria樂園已經關閉。

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