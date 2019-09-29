囂張男「秀黨證」再嗆殺警…落網秒裝乖：造成麻煩我很抱歉

▲張男在臉書社團秀黨證，甚至揚言要殺警察。（資料圖／爆料公社）

記者廖安莘／台北報導

台北市萬華區一名張姓男子，曾在臉書社團「爆料公社」秀出民進黨黨證，甚至揚言要殺警察，囂張行徑引起公憤！最後被台北地檢署依妨害公務等罪起訴。2019年7月他被通緝到案，又PO文嗆要殺警，直到被逮才裝乖說：「造成麻煩我很抱歉」。法官審酌他的貼文已造成民眾恐慌，依恐嚇公眾罪判刑3月，可易科罰金9萬元。

警方指出，1月25日於台北市和平西路一處民宅發生火警，轄區員警獲報後前往察看，卻被張男質疑是「假警察」，還回家拿棍棒襲警，導致員警多處挫傷。張男事後獲交保，還囂張的在臉書社團「爆料公社」發文「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺。」並附上民進黨黨證照片。

秀黨證嗆聲事件爆發後，引起公憤。隨即，張男被民進黨開除黨籍，7月間因被通緝到案，交保後又在臉書PO文嗆要殺警，直到被逮後才向檢察官說：「造成麻煩我很抱歉」，並坦承犯行，被檢方依恐嚇公眾罪起訴並聲請簡易判決處刑。

台北地院認為張男的貼文已造成民眾恐慌且不安，公共秩序遭破壞，但考量他犯後坦承犯行，且態度良好，依恐嚇公眾罪判處3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

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