買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐打9折　

▲桃園挺警餐飲店家，自製標語給優惠。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2名員警日前到便利商店買杯咖啡，竟遭民眾打1999投訴！為力挺警政署支持員警著制服購餐的堅定立場，桃園蘆竹區一家餐飲店，自己製做「歡迎警察人員著制服來店用餐」醒目的紅色壓克力標語，只要員警著制服來店用餐，一律享9折的優惠。李姓店主於網路Po出訊息後，紛獲網友按讚，力表支持。

「挺警店家」的餐飲店位於蘆竹區南崁路與南竹路口，李姓老闆指出，腸胃要健康，三餐就要定時，他的餐飲店鄰近蘆竹警分局南崁派出所，每天看到員警忙進忙出，有時錯過用餐時間，只能來店裡簡單買個麵食，而只是買個麵，卻還要披件便衣外套，讓他十分不解？

▲▼李姓店主於網路Po出訊息後，紛獲網友支持。（圖／警方提供）

李老闆認為：「警察也是人，跟你我一樣，時間到了也是要吃飯的。」自即日起，凡是警察人員著制服到他的店裡用餐，一律享有9折優待。

▲李老闆認為：「警察也是人，跟你我一樣，時間到了也是要吃飯的。」（圖／警方提供）

據了解，內政部警政署日前在臉書上貼文表示「支持同仁著制服購餐」，強調員警常因勤務而錯過用餐時間，有時穿著制服到商店購餐是人之常情，也不會有違反規定的問題，請警察同仁放心。為了表達支持同仁著制服購餐的堅定立場，警政署也舉辦了抽獎活動，短短兩周就有近5000名網友留言表示支持，並且推薦全台22縣市各地美食，更有許多「挺警店家」共同響應，推出優惠方案。

警政署希望能夠邀請更多「挺警」店家參加填表，建立《你挺警，我去吃》友善店家資料表，資料妥善彙整後也將擇期公開。