搶先看！日本超人氣「鐵道便當」登台限量開賣　E6系秋田新幹線便當也來了

▲第5屆鐵路便當節將於11月1日至4日登場，參展鐵路便當節搶先看。

記者賴文萱／台北報導、攝影

台鐵年度盛事！2019第5屆鐵路便當節將於11月1日至4日登場，地點選在人來人往的台鐵大廳，不需要門票，只要經過、路過就能買到。《ETtoday新聞雲》也搶先直擊這次將來參展的特色鐵道便當，包含JR東日本的超人氣「E6系秋田新幹線便當」、「大人的休日便當」以及一畑電車的超萌「島根飯糰便當」等，不用飛出國就能感受到各國鐵道魅力。

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1.JR東日本

▲「E6系秋田新幹線」便當造型搶眼，吃完後盒子還可拿來當擺飾收藏。

JR東日本的特色便當每年都造成搶購熱潮，今年特地再帶來3種特色便當，其中，「E6系秋田新幹線」便當（日本售價1300円，便當節售價350元台幣），火車造型外觀搶眼吸睛，便當盒裡裝著滿滿孩子愛吃的炸雞、番茄風味飯、通心粉沙拉、薯塊等，吃完後盒子還能用來擺飾或放入孩子喜愛的小玩具，每天限量販售50個，是今年不容錯過的人氣便當之一。

▲「大人的休日便當」以日本豪華會席料理為概念。

精緻高雅的「大人的休日便當」（日本售價2000円，便當節售價550元台幣）則主攻大人市場，便當以日本豪華會席料理為概念，為JR東日本所推出的高級鐵路便當。揭開印有吉祥招福圖樣的便當包巾，可看到雙層餐盒裡放入了涼拌前菜、煮物、炸物、壽司、等日式料理，甚至連甜點也能品嘗得到，充分演繹出日本鐵路便當文化的精緻巧思及美味。

JR東日本台灣事業開發公司董事長兼總經理石黑陽一表示，這次休日便當每天僅限量販售10個，食材配合鐵路便當節時期推出的秋季版，放入了鮮蝦、鮭魚、秋刀魚、九孔等新鮮海鮮，搭配南瓜、地瓜、銀杏等秋季蔬菜，希望帶給台灣消費者一場日本秋收豐盛饗宴。

▲「深川飯便當」在日本擁有超高人氣，今年也再度參展販售。

在日本也有超高人氣的「深川飯便當」（日本售價900円，便當節售價250元台幣），今年也再度參展便當節，成為JR東日本在台灣大力推廣的車站便當。深川飯原為東京傳統的漁師料理，在醬油高湯飯上頭鋪上鮮美蛤蠣肉製成，一旁搭配滷得軟嫩入味的牛蒡及豆皮，再附上滷星鰻及醃漬蘿蔔、小茄子等日式漬物，值得細心品嘗的道地風味。

2.一畑電車

▲一畑電車特別製作推出「島根飯糰便當」，造型可愛復古。

主要營運日本島根縣的一畑電車，其路線上最知名的景點為以供奉結緣之神而聞名「出雲大社」。這次為參展鐵路便當節，聘請到承製日本航空飛機餐飲的「復興空廚」特別製作推出「島根飯糰便當」（售價160元台幣），上頭更有印製島根縣觀光吉祥物「島根貓」，造型相當可愛。

一畑集團台北辦事處處長藤岡雄太說，這次的島根飯糰便當僅在鐵路便當節限定販售，食材取用宍道湖「蜆」以及境港特產「吻仔魚」所製成，不管是外觀還是味道都十分懷舊，希望台灣民眾務必品嘗看看。

3.西武鐵道

▲西武鐵道推出「北歐風三明治便當」，主打「北歐風」料理。

西武鐵道今年則推出「北歐風三明治便當」（售價100元台幣），在特急列車Laview的便當盒裡，有著嚕嚕米故鄉「北歐風」料理，小巧但用料十足的可頌三明治&番茄豬肉丸，是只有在「鐵路便當節」限定推出的特製麵包餐盒。若在攤位上有消費乘車券，也將贈送旅客一個便當享用。

4.信濃鐵道

▲信濃鐵道推出美味醬烤雞肉便當，裡頭的飯糰在長野縣傳統是用「野沢菜」，在台灣則因地制宜換了「雪裡紅」。

信濃鐵道今年所帶來的「美味醬烤雞肉便當」，是將信濃鐵道沿線的上田市當地的美食家所販售的原汁原味「美味醬烤雞肉」，帶來鐵路便當節販售，裡頭的飯糰在長野縣傳統是用「野沢菜」，在台灣則因地制宜換了「雪裡紅」。外面還有為了這次活動，由信濃鐵道特製的「風呂敷」（包袱巾）包裹著，可說是物超所值。

5.銚子電鐵

▲銚子電鐵推出「討海人便當」，以鐵道姊妹線的蘇澳漁港鯖魚為主角。

銚子電鐵是日本只有10個車站的小型鐵路公司，即使經營狀況很糟糕，但為了成為一個讓人可以說出「這個城鎮有銚電太好了！謝謝銚電！」這樣的公司，仍藉由鐵道事業以及出售著名的「奇蹟的濕煎餅」來維持營運。

▲用完便當後，憑上頭的廣告紙就可到日本兌換銚子電鐵一日券。（圖／記者賴文萱攝）

今年銚子電鐵特別製作「討海人便當」（售價120元台幣）參展，以台灣的姊妹線－蘇澳線為食材主角，蘇澳漁港的鯖魚是銚子電鐵便當「鯖威張る弁当」（日文念法為：Survial便當）的台灣版。顧問大湾文子特別提醒，吃完便當後，可以把上面的「討海人便當」廣告紙留下，到日本的銚子電鐵可以兌換一日券使用。

6.北海道道南漁火鐵道

▲北海道道南漁火鐵道推出函館空運來台花枝飯，4天限量販售1000個。

北海道道南漁火鐵道今年一樣推出在第3屆造成搶購熱潮的函館空運來台花枝飯（售價250元台幣），4天限量販售1000包，只要微波或者隔水加熱後即可享用。

▲花枝飯只要隔水加熱約10~15分鐘就可享用。

台鐵專員林妍蓁也透露小故事，去年鐵道便當節因發生普悠瑪事故而取消，當時，北海道道南漁火鐵道將原本預計販售的1200包「花枝飯」，全數交由台鐵送給東部同仁，希望藉此慰勞第一線同仁的辛勞。

7.淡路屋

▲淡路屋帶來「人氣章魚便當」參展販售，容器模仿傳統捕魚法的蛸壺所製作的陶器，相當精緻。

另外，日本鐵路便當第一名店－淡路屋，今年也把知名的「人氣章魚便當」帶來台販售。食材除了有章魚、還有星鰻以及季節時蔬等，透過復興空廚呈現出日本的原汁原味；容器上也模仿傳統捕魚法的蛸壺所製作的陶器，在日本是每年可以販售50萬個的超人氣商品。

▲淡路屋「人氣章魚便當」透過復興空廚主廚，呈現出日本的原汁原味。

便當節除了有多款國外超人氣便當可以購買、享用外，現場也提供人氣交通票券、鐵道商品販售，包含海外獨家販售的「JR東京廣域周遊券實體票」，3日內可無限次搭乘指定範圍的新幹線等列車；銚子電鐵的主力電車3000型的N規（1/150）仿真模型（TOMITEC製）等。