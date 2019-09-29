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後援會熱情揮旗喊「凍蒜」　蔡英文：原來護理師會尖叫！

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▲▼蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國護理師後援會成立大會」。（圖／總統府提供）

▲蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國護理師後援會成立大會」。（圖／總統府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民主進步黨總統參選人蔡英文29日由民進黨主席卓榮泰、衛福部長陳時中、立委陳靜敏、立委參選人阮昭雄等人陪同出席「2020蔡英文總統連任全國護理師後援會成立大會」。由於現場氣氛相當熱烈，支持者熱情揮舞旗幟喊「凍蒜」，讓蔡英文笑說，原來護理師是會尖叫的。

蔡英文致詞表示，看到各縣市的護理師朋友，齊聚在一起，用行動支持她，她非常感動，也非常感謝。這是一股非常溫暖堅定的支持力量。護理師守護民眾的健康，工作很辛苦，所以這幾年她當總統，每年都固定和護理團體見面，了解大家的需求。相信有自己的家人在醫院待過的民眾，包括她，都會有深刻的感覺。對病人以及親屬來說，最需要的服務來自護理師。她也代表全台灣受過照顧的人，向護理師表達感謝。

蔡英文也表示，透過大家共同努力，這三年多以來，他們開始動手解決護理師遇到的困境，衛福部也針對未來十年台灣需要的護理人力，做出長期的規劃，積極改善護理師的執業環境。團體長期爭取的「護病比」入法，今年五月已經正式上路。職場匿名吹哨通報的制度也建立了，希望保障護理師的尊嚴和權益。

▲▼蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國護理師後援會成立大會」。（圖／總統府提供）

蔡英文提到，更高興的是，陳靜敏加入立委的行列，在立法院協助護理師爭取各個面向的立法、行政的行動。或許大家覺得他們做得還不夠，但是他們真的很努力瞭解，並且也希望能持續改善護理師職業環境。

蔡英文表示，尤其在台灣的社會變遷過程中，護理師過去傳統上，在醫院扮演非常重要的角色，在她看來，未來在長照、社會安全體系，護理師將會扮演更重要、火車頭的角色。希望護理師可以把心情準備好，因為下個階段的挑戰不是只在醫院，而是在醫院之外，社會大眾都很需要護理師。

此外，蔡英文也提到，護理師在國際上也有很英勇的表現。今年7月，台灣護理學會參加「國際護理協會」年會時，中國代表為了不讓他們的國旗被看見，強行把名牌翻面。即使如此，護理學會的代表沒有退縮，依然用專業贏得尊敬。她也向這些勇敢的護理師表達敬意，他們不但專業，在國際場合也替國家守住尊嚴與立場。

蔡英文表示，明年1月11日的選舉，是一個關鍵時刻。對內，要確保改革的成果可以延續，做的事情可以繼續完成；對外，則要堅持台灣的民主和自由，絕對不能向外來的打壓、惡勢力低頭，這是2020最重要的任務。

▲▼蔡英文出席「2020蔡英文總統連任全國護理師後援會成立大會」。（圖／總統府提供）

蔡英文提到，護理師的熱情，不僅表現在選舉上，在每一天的工作中也看得到。在未來的四年，他們一起工作、努力，讓台灣社會的照顧可以做得更好、更完整。她今天也更加堅定，要和一群勇敢的護理師捍衛台灣，一起再拚四年。

蔡英文也拜託大家幫忙三件事，第一，執政剛開始雖然遇到蠻多困難，但他們一一克服，今年也將成績展現出來，他們是三年有成的團隊。現在的團隊不論在行政、立法部門，都相當成熟並且有效率，也帶著一份改革的理念。她希望執政團隊可以繼續下去，拜託各位護理師多多宣傳他們的執政成績。

蔡英文說，第二，在最後的一百多天，一定有很多假訊息、刻意操作的惡性作為，「請各位堅定信心，我們的路是對的。」如果看到假訊息，希望大家不轉傳，幫忙多澄清。也請大家加入她的LINE或其他民進黨資訊系統，讓台灣的民主不會被錯誤的資訊破壞。民主社會最重要的就是讓每個人都有自由意志做決定，而這一定是建立在正確的資訊之上。請大家幫忙，讓台灣選舉更優質、讓台灣民主更好。

蔡英文提到，第三，選舉就是人民展現意志的時候。對內，要有一個奮力往前改革的團隊，帶著社會往前走。對外，希望能夠有一個團隊，守住國家的尊嚴、主權。面臨外在壓力，台灣最重要的一件事就是團結，也應該在這時展現最大的團結意識。在這次選舉，他們拿出包容的心，團結所有力量，不論是台灣派、中華民國派，都要一起團結、保護台灣。溫柔、有包容心的護理師，擔任團結社會最大的固著劑、凝聚的力量。

最後，蔡英文也表示，護理師的聲音要被聽見，在行政、立法部門，也要有專業的參與，相信台下的卓榮泰主席、陳時中部長也聽到了。她也拜託大家，讓她和團隊可以再有四年，讓國家更穩定。2020，台灣要贏，除了總統勝選，國會要過半，讓他們在執政、走上改革的這條路上，有更強的動能，不會中斷。

值得一提的是，當蔡英文準備上台致詞時，底下的護理師們紛紛搖旗吶喊「凍蒜」，讓她笑說「奇怪！你們是我在醫院裡看到的…不一樣的護理師。原來護理師會尖叫的。」

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