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女警操刀設計帥氣警用袖套　同事愛用民眾直呼好想戴

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▲▼女警陳入嘉發揮設計所長，設計出一款帥氣警用防曬袖套。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲女警鄭入嘉發揮設計所長，設計出一款帥氣警用防曬袖套。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

第一警分局公益派出所女警鄭入嘉曾任服裝設計助理，巡簽時得知應天宮有意捐贈警察裝備，她發揮所長，親自設計與眾不同帥氣、時尚兼具的警用防曬袖套，除大受同事歡迎，連民眾都想掏錢買直呼「好想戴」！鄭員得知後感到意外並說，沒想到轉換跑道後，仍能將以前專長派上用場。

女警鄭入嘉是南部某知名大學時尚設計與管理系畢業生，畢業後學以致用當起服裝設計助理，因受到公司賞識還派駐國外出差。只是人親不如土親，她決定辭掉工作，回台考取警察，留在台灣。

▲▼女警陳入嘉發揮設計所長，設計出一款帥氣警用防曬袖套。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警用防曬袖套大受歡迎，連民眾也爭相詢問。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼女警陳入嘉發揮設計所長，設計出一款帥氣警用防曬袖套。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼女警陳入嘉發揮設計所長，設計出一款帥氣警用防曬袖套。（圖／記者李忠憲翻攝）

鄭入嘉日前到應天宮蘇府王爺廟巡簽時，跟董事長石明昌聊天，石男得知鄭有設計專長，告知有意贈送警察裝備，請她協助設計警用的防曬袖套，鄭也一口答應。27日上午，應天宮捐贈鄭員設計的防曬袖套100雙、肩燈80個，另有4組全景式行車記錄器，提供公益派出所員警逕行舉發各項違規使用。豈知，警用袖套竟大受同仁歡迎，在路上看到的民眾也直呼帥氣，也希望能掏錢買上一組。

鄭入嘉說，她設計構想是以現在警服深藍色為底，白色線條則以常見的快慢車道分隔線與停止線為發想。字體採斜體設計，代表警察專業、衝勁與冷靜，加上展翅飛舞的和平鴿與公益派出所縮寫，在嚴肅的POLICE中多了一份親民感。

▲▼女警陳入嘉發揮設計所長，設計出一款帥氣警用防曬袖套。（圖／記者李忠憲翻攝）

應天宮董事長石明昌表示，為感謝警察人員平日不眠不休維持治安，特別採購防曬袖套、肩燈、行車紀錄器，讓警方執法過程更加專業，打擊犯罪更有力道。

公益派出所所長江清萬說，感謝應天宮貼心照料轄區員警，贈送美觀大方防曬袖套，此袖套採用透氣、彈性的素材，讓員警執行交通指揮、巡邏、守望等勤務時，免於陽光長時間照射對其皮膚造成傷害。

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