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影／台南輔選林燕祝　朱立倫：「不是同志也是朋友」把藍營朋友都找回來！

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記者林悅／台南報導

前新北市長、台南女婿朱立倫，連兩周末回台南輔選，9月29日上午出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會、和柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃等行程滿檔，朱立倫盼支持者千萬要記住「不是同志，也是朋友」，這句話，把藍營的朋友都找回來。

▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨台南市立委參選人林燕祝，29日上午成立永康競選總部，朱立倫與「柱柱姊」洪秀柱再度合體為林燕祝造勢，朱立倫強調林燕祝是「真真正正台南的女兒」，擔任3屆台南市議員為家鄉服務，表現越來越好，票也越來越高，一定要將她送進國會。林燕祝則大讚：「朱立倫現在全台最紅，立委都需要朱立倫，輪轉國會過半，就靠朱立倫了！」。

▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就在凍蒜聲喊得震天響，台下支持者情緒激昂時，朱立倫高聲疾呼：「最後提醒一句話，我們要找回所有的朋友，擴大我們的支持「不是同志，也是朋友」記住我這一句話，千千萬萬不要不是同志，就變成敵人」，朱立倫強調我們要不是同志，也是朋友，只要是朋友，都把他找回來支持我們。

▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關於韓朱配議題，朱立倫澄清：「不存在的事情不用再提，今天重點是林燕祝，還有洪秀柱，共同為他們加油」。媒體轉而詢問一旁的柱柱姊，要不要幫忙湊一下韓朱配？柱柱姊說：「用湊合就不太好聽，凡是湊合的事情就不太好，他們雙方都說沒有這回事，那怎麼辦呢。」洪秀柱說除了韓朱配，也談到韓張配，不管什麼樣組合都要郎有情女有意。

▲前新北市長、台南女婿朱立倫，與洪秀柱，一同出席韓國瑜與林燕祝聯合競選總部成立大會，為林燕祝站台力挺，並與柱柱姊一同參拜南天府、嚐小吃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝指出，「朱祝柱」的同台造勢，洪秀柱國會小辣椒名稱的傳承，加上這次朱立倫市長「倫轉台南」的輔選，被一致認為是這次選情的勝利方程式。林燕祝表示，台南這次新增選區，讓許多台南的市民朋友看到了新希望，因此讓林燕祝決定這次的選戰主標語為「喚藍一新」，並搭配「幸福城市」來做宣傳，目的就是要讓台南的新聲音進入立法院，來打破國會藍綠失衡的現象。

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