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颱風米塔來襲　農試所籲農民「火龍果、百香果、香蕉、木瓜」即早採收

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▲▼有機農場的火龍果 。（圖／記者陳思蓉攝）

▲颱風米塔來襲，火龍果等作物應即早採收。（圖／記者陳思蓉攝）

記者崔至雲／台北報導

颱風米塔正向台灣靠近，颱風雖不會直接登陸陸地，但暴風圈將壟罩北部、宜蘭及花蓮地區，由於颱風已將達中颱等級，所夾帶強風、豪雨不容忽視，農業試驗所呼籲警戒區內之農民盡速進行農產品採收及確實做好防颱準備。

針對果樹部分，農試所指出，應加強網室，塑膠布等物件的固定，減少因豪雨造成設施損害。已屆採收期的水果，如紅龍果、百香果、香蕉、木瓜及番石榴等，必要時應儘速採收，妥善貯藏或販售，以減少果實水傷損失。正值開花期或果實發育期之水果應加強果園排水，植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂傷害。

進一步針對鳳梨農作物方面，農試所說明，坡地果園需加強水土保持避免沖刷，平地果園應清除排水溝淤積防止積水；柚子類則應加強枝條固定及設立防風設施，減少強陣風危害，果園應加強排水，避免豪雨淹水導致植株衰弱，颱風過後應清除枯枝落葉以減少病原；番石榴應加強排水、設立防風設施及減施氮肥；木瓜應加強果園防風，設立支柱，固定植株或摘除部份果實，減少植株負擔。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 水稻,稻子。（圖／記者許展溢攝）

▲颱風夾帶強風、豪雨不容忽視，農業試驗所呼籲警戒區內之農民盡速進行農產品採收及確實做好防颱準備。（圖／記者許展溢攝）

針對水稻部分，農試所也說，稻株正值營養生長期的田區，可以將田水淹高，減少強風豪雨危害。低地或排水不良的田區避免發生稻株淹水沒頂，天晴後除立即進行排水，並進行白葉枯病及紋枯病等病害防治，同時補充微量磷鉀肥。

農試所提到雜糧部分，北部春夏作甘藷栽培地區現大部分已採收，故影響不大；中部夏作甘藷現約進入塊根肥大期，而雲林縣以南之秋裡作甘藷部分地區已種植，上述中南部秋裡作甘藷，颱風來臨前需清除田間排水溝通路，以避免淹水，若遭受淹水，復耕復建措施為雨後3天內應快速排水、災害發生後，經評估尚有保留之必要時，宜酌量施用氮肥及鉀肥，以恢復生育、噴灑適當藥劑，施用藥劑請參考植物保護手冊推薦用藥，以防止葉部及根部之病害發生。

▲▼鳳梨田，鳳梨，經濟作物，鳳梨酥，農地。（圖／ETtoday資料照）

▲農試所呼籲農民，颱風來襲前，需先檢修設施排水管線，清除管線雜物使排水通暢避免積水。（圖／ETtoday資料照）

蔬菜與瓜果類部分，農試所也分析，蔬菜與瓜果忌淹水，應儘速整理疏濬田區周圍排灌水設施，避免豪雨帶來大量雨水阻塞淤積於田間，必要時採用抽水機協助。已達商品價值之蔬果產品，應儘速採收，以減少損失。下雨期間採收之蔬果產品，建議貯放於通風良好或具冷藏功能之設備中，可降低腐爛耗損率。

最後，農試所也呼籲農民，颱風來襲前，需先檢修設施排水管線，清除管線雜物使排水通暢避免積水。檢視溫、網室等設施結構及覆蓋資材之穩固性，排除設施鄰近樹枝或非固定物，避免折斷、倒塌壓毀溫網室。注意設施門、窗、風扇、電箱、馬達及外部加裝物等安全措施，如有抽水設備可測試功能是否正常，以免造成更大災損或影響復耕工作。

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