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社會 社會焦點 保障人權

小琉球戲水發現大海龜！女驚喊：別碰到...他卻被控「抓來騎」　

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▲▼小琉球海龜。（圖／資料照）

▲有民眾疑似坐騎在小琉球海龜上，海巡署正調查中。（圖／示意照）

記者孫于珊／綜合報導

一群15人旅行團開心至屏東縣小琉球遊玩，其中3名男子28日於海邊戲水，其它人則在岸上發現水裡有一隻「大海龜！」紛紛興奮地拿起手機出來拍，還有女生高喊「小心不要碰到牠」，但一名戲水男子疑似把海龜抓來騎！目前海巡署正釐清中。

海巡署南部分署第六岸巡隊接獲民宿業者通報後，隨即將當時在戲水的3名男子帶回安檢所調查，由於民眾提供的畫面解析度不夠清晰，海巡署也會設法找到拍攝者看原始檔，以了解真相，至於該海龜品種是否為保育類綠蠵龜，也有待釐清。

海巡署指出，若男子坐海龜的行為經查屬實，訊後將依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。同時呼籲民眾，接觸野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上、30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉。

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