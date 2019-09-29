929老樹節　黃偉哲在馬雅各公園種下鳳凰花

▲台南市老樹節活動在馬雅各長青公園舉行，市長黃偉哲等人種下鳳凰花樹苗，期待日後重現滿城鳳凰花紅盛景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重現「鳳凰城」美名，台南市老樹節活動9月29日在馬雅各長青公園舉行，市長黃偉哲親自種下一棵鳳凰花樹苗，另由鳳凰花會、老樹節促進會和社區大學及市民朋友，共同在公園內種下71棵鳳凰花小樹苗，期待日後重現滿城鳳凰花紅盛景。

種樹活動中，邀請到金曲歌王謝銘祐在現場演唱「鳳凰花飛啊飛」，現場許多謝銘祐的粉絲也一起大合唱，為活動掀起熱潮；並且邀請農委會農業張老師陳正豐在現場為大家解說台南市鳳凰花的歷史和植鳳凰花的技巧。

鳳凰花於1896年引入台灣，性喜高溫，很適合在南部生長，被廣泛栽種為觀賞樹。日治時期台南市區密集栽植鳳凰木，6月鳳凰花開艷麗似火，也象徵了驪歌初唱的畢業季，成為老台南人心中共同的回憶。鳳凰花會和台南市老樹節促進會年年選在9月29日老樹節於府城各角落種下鳳凰木幼苗。2013大南門城、2014湯德章紀念公園、2015運河沿岸、2016台南公園、2017水交社、2018運河南岸，今年在馬雅各公園，大家共同的夢想就是找回失落的鳳凰城。

馬雅各長青公園鄰近台南長青公寓，以紀念英國長老教會最早到台灣宣教的馬雅各醫生為名；三百多年前這兒是台江內海，填海而成的公園鹽份很高，把鳳凰花植根在這兒，用鳳凰花抗鹽抗熱的強悍本性，希望大樹成蔭，種成一片綠意向陽，開花時節燃燒安平火紅的天空。

種樹現場一人一樹苗，70多人扶老攜幼，有90多歲的阿公帶著孫子一起來種樹，有老師帶著學生一起來，年輕人相偕而來，最多是一家人爸爸媽媽帶著小孩全家總動員，晒著太陽，雙手挖著泥土，把樹苗放進土裡，現場充滿歡樂和熱情。

工務局表示，藉由大家親手植下一棵樹，加深和土地的連結，與這座城市的情感也將更緊密，期許來年綠意滿城，花開盛放，美麗台南。